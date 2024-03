Docentes toman las instalaciones de la Dirección General de Bachillerato, en Xalapa

Este miércoles maestros tomaron las instalaciones de la Dirección General de Bachillerato (DGB) en el Pasaje Revolución para denunciar que hay lentitud en los trámites que realizan.

¿Qué han dicho maestros sobre la lentitud en trámites?

El Secretario General del Sindicato Magisterial Veracruzano, Ramón Domínguez Polo, dijo que existe inconformidad por el tiempo que tardan en dar respuesta a sus solicitudes.

"El motivo de la toma de hoy es porque tenemos problemas aquí con la Dirección General de Bachillerato, que no quiere realizar los trámites. Un ejemplo de ello es que traigo una orden de presentación del nivel de secundaria de una plaza administrativa que ya la entregaron al compañero. Entregaron su orden de presentación de una plaza administrativa de manera ilimitada y esto es fecha de febrero. Nosotros ingresamos los trámites desde enero y nada más nos traen a las vueltas".

Acusó que las autoridades se responsabilizan entre ellos pero nadie da solución incluso cuando han recurrido a la Oficialía Mayor y otras áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

"Que no autoriza fulano, que no autoriza mengano, hablando de que no autoriza oficialía mayor, que no autoriza la Secretaría de Enseñanza Media Superior y Superior, que no autoriza fiscalización. Y como los demás niveles no tienen necesidad de eso, y aquí está la prueba".

Agregó que otro de los problemas se da con las solicitudes que hicieron para cambio de adscripción que en algunos casos tiene más de un año sin tener respuesta.

"Por eso es la toma. Tenemos otra situación de unos compañeros que hicieron cambios de ascripción y tienen más de un año y no le han hecho la regularización. Si llega una auditoría a la escuela, le van a levantar una sanción porque el compañero no está en el centro de trabajo donde supuestamente debería estar, ya está en otro y aquí no han hecho esa regularización. No han hecho el cambio. No han regularizado ese cambio administrativamente".

A decir de los quejosos este es el único nivel que tiene problema con todos los trabajadores porque no resuelve, "todo viene atrasado".

"Entonces, ya nosotros estamos cansados de estar esperando. Hemos hablado todo el día y hoy hemos hablado con las autoridades de la Secretaría, con el secretario, con la oficial mayor, con el subsecretario de Enseñanza Media Superior, con la encargada de fiscalización y todo recae aquí".

Expuso que desconocen la razón del por qué no les dan respuesta por lo que permanecerán con la toma de las instalaciones hasta ser atendidos.

"Sí, aquí tengo la prueba del nivel de secundaria donde le dieron una orden de presentación al compañero de manera ilimitada y aquí no quieren salir. Ya hemos tenido acercamiento con las autoridades ilegal y jurídicamente le corresponde a nivel de bachillerato hacer el trámite", agregó.