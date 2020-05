En la periferia de Xalapa los negocios sí abren

Xalapa, Ver.- El regidor titular de la comisión edilicia de Desarrollo Económico Juan Gabriel Fernández Garibay aseveró que en la periferia de la ciudad no existe contingencia de ningún tipo además de que muchos negocios se han visto en la necesidad de abrir clandestinamente para subsistir.

Y no nos vayamos a las congregaciones porque está peor, todos los negocios están abiertos, ahí no existe la ley seca, ahí no existe nada, entonces vamos viviendo con las realidades, necesitamos tener la prudencia, inteligencia y capacidad de adecuarnos a lo que estamos viviendo

Agregó que es una realidad que muchos negocios se han visto en la necesidad de abrir clandestinamente para no perder lo que toda su vida han trabajado y seguir pagando una renta o un salario.

Todos los que están aquí sentados tienen una gran bendición, que mes con mes que quincena con quincena reciben un salario, estoy de acuerdo, todos los que estamos aquí sentados, qué necesitamos, adelantarnos al problema, es una mentira que vamos por un mes más de cuarentena (…) seamos sinceros si este mes que viene es el pico más grande, todavía tenemos que dejar pasar un tiempo para volver

Refirió que como autoridades es necesario buscar el diálogo para garantizar que los negocios cumplan con todos los requerimientos de sanidad dado que la situación no se va a resolver con 10 mil despensas, aunque son importantes.

“Si hago la propuesta de manera inmediata de la creación de un comité en el que tenga la contingencia para poder ver la salud, las condiciones de salud y seguridad es porque es una verdadera realidad”, añadió.

Insistió que en lugar de pelar del sector empresarial es necesario llegar a acuerdos y poner las reglas claras del juego para que puedan abrir sus negocios y de infringir entonces sí clausurar puesto que la economía de la ciudad está devastada y 900 empresas según la Cámara Nacional de Comercio Xalapa, cerrarán sus puertas y no volverán a abrir.

Adelantémonos a las aperturas sin tener una situación de sanidad, adelantémonos a un reclamo o estallido por parte de la población, lo que propongo es que se haga un consejo para checar protocolos de salud, de seguridad, en donde participe el alcalde, así como las comisiones involucradas en el ramo y de esta manera podamos abrir un puente, dialogo y realmente ver la situación que hoy vivimos en Xalapa

Propuso la creación del Consejo para Crear Protocolos de Sanidad y Seguridad para la Contingencia generada por el Covid-19 mismo que fue aprobado.