Fernando Yunes no firmará Acuerdo Veracruz por la Democracia

Veracruz, Ver.- El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que no se sumará al Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, convocado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"No, validar al verdugo sería un error, de ninguna manera, esto una vez más habla de la manera como se conduce este gobierno, piensan que somos tontos, piensan que somos igual que ellos (...) Nosotros le tenemos que garantizar la seguridad a todos los ciudadanos no solo a los candidatos, los candidatos son parte de un proceso electoral pero la seguridad es para ti, para mí, para absolutamente todos, eso de querer garantizar la seguridad solo en un proceso electoral me parece absurdo".

No dudó que la coalición "Juntos haremos historia", conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respalden el pacto por quedar bien con el gobierno de Veracruz.

Sin embargo, espera que los partidos de oposición no lo hagan pues recordó que es responsabilidad del gobierno del Estado garantizar el correcto desarrollo de las próximas elecciones.

“Los paleros de Morena sí (firmarán) sin duda alguna, yo creo que los que son demócratas y que son gente pensante seguramente no lo harán, yo espero que muchos otros partidos sobre todo los de oposición no lo hagan, los paleros ahí van a estar evidentemente esa es su chamba".

Fernando Yunes Márquez fue entrevistado en el marco del arranque del programa “Sendero Seguro”, con la rehabilitación del puente Torrentes, donde recordó que con dicho esquema se pretende brindar espacios públicos seguros en el municipio porteño a las mujeres.

Dicho puente, conecta con diversos fraccionamientos ubicados en la zona norte de la ciudad y diariamente circulan doce mil vehículos, además de ser el tránsito peatonal de miles de mujeres rumbo a los fraccionamientos de Torrentes, Granjas, y Río Medio.

“No tiene iluminación, malla ciclónica, el asfalto está profundamente destrozado, pero además es una zona muy propensa que por las noches muchas mujeres sean agredidas, entonces vamos a focalizar mínimo cuatro puntos en la ciudad para que sean rehabilitados", comentó el alcalde de Veracruz.

Informó que en la zona de Laguna Real, ya se hicieron acciones como parte del "Sendero Seguro" el año pasado y en este año El Coyol y otros puntos de la ciudad más serán intervenidos y analizados con colectivos feministas para volverlos sitios seguros para las mujeres.

Mencionar que el puente Torrentes requiere una inversión de un millón y medio de pesos que serán aportados por el municipio porteño, con esta obra se pretende evitar que el paso peatonal de las mujeres sea vulnerado.