Hallan gran desorden en Ayuntamientos; acusan saqueo

A tres días de haber iniciado las nuevas administraciones municipales en los ayuntamientos de Juchique de Ferrer, Tlacolulan, Teocelo, Santiago Sochiapa, Córdoba y Medellín de Bravo se han reportado inconsistencias e incluso situaciones legales.

Falta de pagos, nombramientos sin convocatoria del Cabildo, saqueo en las oficinas del Palacio Municipal, conflicto con sindicatos y peleas por las cuentas oficiales de redes sociales se encuentran entre las situaciones presentadas.

SIN PAGAR SALARIOS Y CON EMBARGO DEL SAT

Extrabajadores de confianza del municipio de Teocelo denunciaron que no recibieron el pago de la segunda quincena de diciembre ni su aguinaldo, a pesar de haber obtenido la promesa de liquidación de parte del exalcalde Mario Chama Díaz.

Presidente Municipal de Teocelo, Mario Chama Díaz / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Los inconformes aseguraron que personal de confianza, agentes municipales e incluso algunos ediles no recibieron dichos pagos.

“El alcalde ni siquiera se presentó el último día de administración, varias veces nos aseguró que nos pagaría, pero sólo se quedó en promesa”, denunciaron.

NOMBRAMIENTOS SIN CONVOCATORIA

El regidor único del Ayuntamiento de Tlacolulan, Abel Hernández Pérez, señaló que durante sesión solemne realizada el pasado domingo el alcalde Raúl Velasco Hernández tomó protesta a algunas personas que ocuparán diferentes cargos sin cumplir lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

“No se estaba cumpliendo con lo que marca la ley que dice que debemos sesionar como cabildo, sesión a la no fui requerido, ni hubo una reunión como tal. Desconocía quiénes iban a ser nombrados”, dijo.

En entrevista, refirió que se busca que al interior del Cabildo se tomen decisiones justas y equitativas, por lo que al estar en desacuerdo con los nombramientos otorgados se levantó de su lugar y salió de la sesión.

“En el equipo que veníamos trabajando traíamos unas propuestas, pero independientemente de eso, lo más viable es que nos pongamos de acuerdo, tenía una propuesta para la Contraloría interna”, expuso.

Comentó que al no obtener una respuesta favorable de parte del alcalde acudirá al Congreso del Estado para hacer visible la falta de cumplimiento a la ley, “iríamos a la Legislatura y enviar los oficios correspondientes”.

PALACIO MUNICIPAL SAQUEADO

El alcalde de Juchique de Ferrer, Cruz Cuevas Hernández, denunció que “saquearon” las oficinas del ayuntamiento.

Con facturas en mano acusó que su antecesora Lizbeth Portilla Gumecindo compró en una tienda departamental botellas de Etiqueta Azul por un monto mayor a los 12 mil pesos, así como una computadora, con un costo de 17 mil 382 pesos, todo con cargo al erario.

“Solamente nos dejaron este banquito para poder sentarnos”, señaló en una transmisión en vivo que realizó para exhibir la situación.

En su mensaje refirió que como parte de la transición detectaron que los automóviles, que usaron en campaña, no tienen llantas ni baterías, además de que se remataron algunos otros vehículos y se les “vació” la oficina de la presidencia, donde sólo encontró un banco de plástico color azul.

Asimismo, aseguró que un volteo y una retroexcavadora propiedad del ayuntamiento se encuentran extraviados, por lo que pidió ayuda de los ciudadanos para ubicarlos.

“Nos dejaron sin sillas, sin escritorios, sin vehículos, sin escobas para barrer, sin cortinas, no tenemos nada, nos saquearon el Palacio y no tenemos con qué trabajar”, dijo.

MEDELLÍN DE BRAVO ENFRENTA PAGO DE 2 MDP

El ayuntamiento de Medellín de Bravo, a cargo de Marcos Isleño, quien repitió en la alcaldía ahora con las siglas de Morena se enfrenta a un pago de 2 millones de pesos.

En su primer periodo como administrador 2011-2013 incumplió con el pago de obra pública, tras varios años de litigio fue notificado de la obligación de pagar más de 2 millones de pesos, que dejó pendiente.

DIFERENCIAS CON EL SINDICATO

La alcaldesa de Santiago Sochiapa, María López Álvarez, fue denunciada por trabajadores sindicalizados, quienes señalaron que presuntamente les negó la entrada a la sede municipal.

En redes sociales se externó la queja en contra de la panista, quien supuestamente acompañada de un grupo de gente armada, limitó el acceso al palacio.

También en redes se realizaron algunas publicaciones en las que se observan mantas colocadas en el Palacio Municipal supuestamente por habitantes del municipio, quienes están en desacuerdo con la continuidad de los integrantes del sindicato en los cargos públicos que han ocupado por varios años.

Contrario a ello, la alcaldesa se defendió asegurando que trató de establecer un diálogo con los representantes del sindicato, a fin de revisar el contrato colectivo de trabajo.

"Ellos dicen que no los dejé pasar y ahora me tienen encerrada en el Palacio, dicen que si ellos no entran, yo no salgo y aquí estamos, lo que queremos es revisar el contrato y ver cuántos cargos se tienen asignados al sindicato, así como las prestaciones, con eso definiremos, esperamos que exista diálogo", expuso.

Además, se quejó de las condiciones en las que encontró el inmueble, al aseverar que al parecer nunca recibió mantenimiento.

Existía el riesgo de que se iniciara un zafarrancho en el lugar, sin embargo, todo se logró controlar ante la necesidad de revisar el contrato colectivo de trabajo de los sindicalizados.

CÓRDOBA, PLEITO POR CUENTAS OFICIALES

La administración municipal 2022-2025 de Córdoba acusó que el equipo anterior, a cargo de Leticia López Landero, no facilitó las contraseñas de las cuentas ya existentes.

Las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y Youtube son nuevas luego de que cambiara ‘de color’ el Ayuntamiento. Leticia López, quien gobernó del 2018 al 2021, ganó por el Partido Acción Nacional (PAN), y ahora será un gobierno morenista.

Por lo anterior, la administración de Juan Martínez Flores creó nuevas cuentas oficiales.

“Debido a que durante el proceso de Entrega-Recepción el Departamento de Comunicación Social saliente no entregó las claves de acceso a las Redes Sociales que durante la administración 2018-2021 estuvieron en funcionamiento con recursos públicos, el Gobierno Municipal que ahora encabeza el presidente Juan Martínez Flores hace de su conocimiento que estos serán los nuevos canales oficiales de comunicación".

“Se ha realizado la observación correspondiente en el Acta Circunstanciada de Entrega-Recepción para lo que proceda legalmente”, señala la publicación de redes sociales.