¡Hartos! Colonos de Boca del Río se manifestaron en oficinas de CFE

Con una manifestación en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vecinos de la colonia Carranza en Boca del Río exigen que se restablezca el servicio al cumplirse 24 horas sin energía eléctrica.

En entrevista expusieron que desde el sábado se generó el corte del servicio en gran parte de la colonia, porque se tronaron las cuchillas.

Puedes leer también: Suspenden clases en escuela de Veracruz por explosión de transformador

Manuel Rodríguez vecino de la colonia, señaló que tras la falla se han levantado reportes a través de la línea telefónica pero el personal no se ha presentado en el lugar.

“En la noche con los calores se sufre mucho la verdad yo quisiera que se pusieran en nuestro lugar, no puedes dormir, se viene uno durmiendo a las 5 o 6 cuando empieza a refrescar. Tenemos hijos, ellos sufren y hay que estarles soplando con el abanico”, indicó.

Local Comerciantes del malecón de Veracruz cumplen 48 horas sin energía eléctrica

Los usuarios se manifestaron debido a que está próximo a llegar el recibo de CFE y la dependencia requerirá el pago de manera puntual sin importar que llevan varios días sufriendo por los apagones en plena temporada de calor.

“Va a llegar el recibo de luz y van a querer que se pague y algunos ya lo pagamos. Tenemos bebés, personas adultas y diabéticos y no van ni a checar. Ya vamos para la tercera noche. El registro que nos dieron estaba mal. No hay orden, nos dicen que no hay personal porque Veracruz creció mucho”, insistieron.

Exigieron que les restablezcan el servicio de energía eléctrica pues también sus alimentos se echaron a perder por falta de refrigeración.

Se trata de alrededor de 50 familias que viven en las calles de Opinión entre Universal y Excélsior.

Sin embargo no fueron los únicos afectados ya que en el transcurso de la tarde se registraron más casos en distintas colonias de la conurbación donde se denunció la explosión de varios transformadores.