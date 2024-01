Continúan adeudos de ayuntamientos al IPE: Daniela Griego

Xalapa, Ver.- Un total de 31 ayuntamientos y dos entes más aún mantienen adeudos con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por cuotas y aportaciones de 187 millones pesos.

La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos dijo que se trata del Poder Judicial que no debe cuotas y aportaciones sino un recargo de administraciones pasadas y el Tecnológico de San Andrés del que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pagó casi 89 millones de pesos.

Explica que municipios como Cerro Azul, Cosamaloapan y Medellín de Bravo son los ayuntamientos que mantienen los mayores adeudos al IPE, poniendo en riesgo los derechos y prestaciones de sus trabajadores de base y sindicalizados.

Incluso dijo que fueron interpuestas 69 denuncias por la falta de pago, 42 de las cuales siguen vigentes y el resto están concluidas por el convenio establecido.

“Tienen que respetar los derechos de los trabajadores, tenemos trabajadores de base, no solo son de confianza a los que les dejan de pagar, trabajadores sindicalizados que preocupan, pues al no pagar, las prestaciones no se pueden otorgar, que es el caso de Cerro Azul, que paga el actual, pero no el adeudo, Cosamaloapan que no pagó el año 2023, Medellín de Bravo que tampoco ha pagado”.

¿Se han reducido los adeudos al IPE en la presente administración?

Detalló que la reducción de adeudos al Instituto de Pensiones del Estado ha sido una lucha constante de la actual administración en materia de cuotas y aportaciones de trabajadores por alrededor de mil millones pues recuerda que se han recuperado alrededor de 800 millones.

También dijo que se han establecido algunas deudas nuevas con ayuntamientos que entraron en el año 2022, algunos con deuda importante como Medellín de Bravo, Cosamaloapan, Paso de Ovejas y Cerro Azul.

“Acaba de firmar Minatitlán, que tenía la deuda más grande de los Ayuntamientos, 40 millones de pesos, pagó 12, la alcaldesa (Carmen Medel Palma) tuvo la voluntad política de sentarse con nosotros y el sindicato mayoritario que ganó un laudo. Ese fue el último convenio del año y ya empezó a pagar”, dijo.

Aunque se desconoce el motivo de mándala de pago de las autoridades municipales, dijo que el argumento que han dado son sus deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero deben cumplir con ello.