“Justicia para Javier”; familiares aseguran que es inocente del delito que se le acusa contra uno de sus hijos

Matilde Breña Sánchez hermana de Javier quien desde hace nueve meses está recluido en el penal de Pacho Viejo protestó junto con familiares y amigos en Plaza Lerdo para exigir justicia y que se siga el debido proceso en ese caso.

Narró que Javier fue detenido por una denuncia presuntamente falsa interpuesta por su ex esposa quien desde hace cuatro años lo acusó de haber abusado sexualmente de uno de sus dos hijos. Ahora, refirió que los magistrados tienen 90 días para responder a un amparo federal que presentaron hace cinco meses.

Local ¡Justicia para Kassandra! Comunidad estudiantil y UV se unen tras fallecimiento de joven

“Entonces el niño tenía solo 8 años, desde julio de 2019, ahora tiene 12 años, Javier no ha vuelto a ver a sus hijos, ella (su ex pareja) se lo ha impedido y a pesar de ello, la denuncia ha procedido y el sistema judicial de Veracruz no ha hecho nada por proteger a los niños. No hizo nada por corroborar los dichos de la señora”.

Recordó que le quitaron la custodia de los pequeños a su hermano y después de tres años y medio de que no se sumó ninguna nueva evidencia, sino que todo ha sido con base en los dichos de su ex pareja, ha sometido a declaraciones al menor quien es víctima de la alienación parental.

“Es este fenómeno social que además va al alza, es increíble en estos nueve meses la cantidad de casos que se me han acercado a decirme que están pasando por lo mismo, muchos casos de aquí de Xalapa en los que uno de los dos progenitores, aliena al otro padre, distancia, somete a los hijos a una serie de manipulaciones y mentiras que los hace creer que el otro padre no los quiere, que los ha abandonado, que no lo cuida, en fin”.

Explicó que por el momento están a la espera de la resolución de un amparo federal por lo que se ha pospuesto la audiencia intermedia.

“Sin embargo, durante estos años, el sistema judicial podría haber hecho por proteger a mis sobrinos y por no haber cometido una falta más contra uno de sus ciudadanos, ese es el tema. Mi tema es Javier, pero el tema de todos es cómo los sistemas judiciales no hacen nada por protegerlos, sino que sucede totalmente lo contrario”.

Detalló que su hermano por más de 30 años se dedicó a la educación infantil pues esa era su pasión trabajando en diversas escuelas incluso como directivo de dos planteles educativos.

“La cantidad de niños que han pasado por sus aulas es de hacerse notar, sin embargo, a pesar de que esta denuncia tiene cuatro años, en estos cuatro años, no ha habido un solo niño o joven que haya manifestado algo semejante. No ha aparecido otra víctima, la única víctima ha sido la que su mujer dice que existe que es su propio hijo y su hijo no tiene alternativa. ¿tu cómo hijo, qué haces, a quién le pides ayuda?”, cuestionó.