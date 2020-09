Las candidaturas se ganan con trabajo: Marlon a jóvenes

Este es un PRI de jóvenes, y este es el mejor momento para estar en el partido, porque la política es de ciclos, ustedes van a recuperar el gobierno del estado y con ello iniciar la recuperación del país, pero lo tienen que hacer trabajando, expresó Marlon Ramírez Marín, presidente del Comité Directivo Estatal del este partido en Veracruz.

“Yo me pregunto, ¿Qué le puede reprochar México a sus jóvenes?, si a ustedes ya les debe México, el México que eligió a este gobierno en el 2018 y a ustedes es a quienes les debe rendir cuentas”, dijo a las y los 182 jóvenes que rindieron protesta como representantes municipales y sus estructuras, de la Red de Jóvenes por México en el estado de Veracruz, presidida por Carlos Rugerio Martínez.

“Estos jóvenes son de Veracruz, estos jóvenes son míos, yo creo en ellos, y sus candidaturas están completamente aseguradas. Las y los jóvenes tienen espacios en Veracruz, están en buenas manos”, afirmó en el encuentro realizado en el auditorio del Comité Municipal en el puerto de Veracruz, en el que lamentó que el actual gobierno haya desaparecido apoyos en becas del Conacyt, para investigación, y programas para jóvenes emprendedores.

Con la presencia de Lorena Piñón Rivera, secretaria de Gestión Social, en representación de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI, indicó que en los estatutos están establecidas las candidaturas y espacios para las y los jóvenes, sin embargo: “yo creo en la capacidad, no creo en los regalos, porque a nadie de los que estamos aquí, nos han regalado nada, y nadie tiene la obligación de regalarles nada, las candidaturas se ganan con trabajo, o no hay candidaturas”.

Felicitó a las y los jóvenes de la Red de Jóvenes por México que se unieron a la causa del Comité Nacional de recaudar tapitas para el programa PRImero los niños, porque esa es una de muchas más causas por las que se va a trabajar.

“En el partido te enseñamos a ser sensible, a ser humilde, a ser sencillo, a pedir las cosas por favor y a decir gracias, Aquí se aprende a hacer campañas, discursos, y tienen que aprender a no quedarse callados, ustedes no tienen porqué cargar con lo que otros hicieron mal, el partido no se equivoca, le da la confianza a personas que nos aseguran que no nos van a defraudar”, enfatizó.

Confío en que cada uno de ustedes va a servir para el triunfo del PRI en el estado de Veracruz reiteró.

En su mensaje, Hiram Hernández Zetina, presidente nacional de la Red de Jóvenes por México, señaló que el relevo generacional en el PRI es un hecho, y es el mejor momento para ser joven y priista, y mujer joven y priista, porque es un partido que asegura los espacios de participación para este sector como ningún otro Instituto.

Rindieron protesta junto a su estructura municipal: Daniel Jiménez Ixtepan, de Coatzacoalcos; Sofí Cortés Arreola, de Cosoleacaque; Alejandro Concepción Jiménez, de Minatitlán; Brianda Garcés Cuevas, de Isla; Julio César Parra del Ángel, de Ángel R. Cabada; Manuel Hernández Valencia de Veracruz puerto; Luis Fernando López Lara, de Boca del Río; Ariel Domínguez, de La Antigua; Isis Rueda Cortés, de Paso de Ovejas.

También: Habimael Torres Merlo, de Xalapa; Omar García Cervantes de Gutiérrez Zamora; Irlanda Escamilla Cruz, de Papantla; Marco Antonio Santes, de Coatzintla; Sthephany Fernández Solís, de Tihuatlán y coordinadora de la zona norte; Nadia Fernanda Ramírez Pineda, de Poza Rica; Isabel Moncada Rodríguez de Tuxpan; Osvaldo Pérez Sánchez, de Álamo; Nancy Pérez Zamudio, de Tempoal.

Carlos Rivera Calderón de Pánuco; y Carlos Morales Pérez, delegado distrital local de Papantla; Felipe Mauro García del Comité Municipal de Amatitlán; Rodrigo Marín Martínez, de Coscomatepec; Ezio Venegas Chávez, de Tierra Blanca; y Juan Carlos Díaz Ordaz, delegado distrito local de Córdoba.