Padres ven con alivio el no cobro de cuotas e inscripciones

Con gran alivio recibieron padres y madres de familia el aviso de que no pagarán inscripciones, ni cuotas escolares, mientras sus hijos tomen clases ya sea en línea, televisión o radio, asentaron. Sólo los padres de niños que tomarán clases en escuelas particulares han tenido que sufragar ya la inscripción, mensualidad y pago de libros.

Algunos dijeron sentirse menos presionados al no tener que comprar útiles escolares, tenis, zapatos escolares, mochila y uniformes, ya que los del ciclo pasado quedaron en buenas condiciones.

Compartieron que en este momento están ocupados y preocupados en conservar la salud, resolver su día a día, o encontrar trabajo. El regreso a clases no presencial no les preocupa tanto porque se les permitirá resolver la situación con pocos insumos y artículos.

Rosario Chávez, madre de familia de dos niños de primaria, compartió que sintió un gran alivio al no tener que enfrentar los gastos de cada inicio de periodo lectivo, ya que en este momento no tiene un trabajo fijo y debe hacer tamales para complementar el gasto familiar. Dijo que se ha dado a la tarea de rescatar los cuadernos y libretas que quedaron casi al 50 por ciento del ciclo pasado, asimismo reutilizarán diccionarios, colores, gomas y quizá sólo tenga que comprar uno que otro cuaderno, lápices, lapiceros y colores de madera.

Para Aracely Landa Díaz es lógico que no se pague cuotas ni inscripción si los niños no asistirán a las aulas. Aunque está consciente de que la cooperación de los padres de familia es necesaria para el mantenimiento de las escuelas, por el momento no podría aportarla, pero sí está de acuerdo en darla cuando los niños puedan retomar sus clases presenciales.

Como vocal de grupo sabe que los recursos harán mucha falta ahora que las escuelas han estado cerradas para darles una buena limpieza y lo más seguro es que necesitarán pintura y arreglar otros detalles como humedades.

Rosendo Alarcón, padre de familia, vio como buena medida no pagar inscripciones ni aportar cuotas, ya que muchas familias están atravesando por situaciones precarias y en lo que menos están pensando es en destinar dinero a esos gastos.

En su caso, con sólo un niño de ingreso a primaria, se podrá solucionar su educación con pocos artículos, por lo que sólo adquirirá lo más necesario.

Rosita Carmona, madre de un niño que cursará tercer grado de jardín de niños, comentó sentirse aliviada al no tener que pagar cuota, uniforme y sobre todo los útiles que en este grado son caros. Recordó que el año pasado invirtió alrededor de cinco mil pesos en uniforme, zapatos, tenis y útiles escolares, dinero con el que no cuenta este año en que tiene trabajo dos o tres días a la semana.

Para Ramiro Sánchez, quien es padre de dos niños uno de primaria y otro de secundaria, ha sido una buena determinación de las autoridades que no se paguen las inscripciones hasta que los niños regresen a clases presenciales, ya que no le ve caso puesto que no ocuparán las aulas. Tampoco se preocupará en estos momentos de gastos que no son prioritarios como cambios de mochilas y surtir listas escolares que quizá no necesitarán en este momento. Está de acuerdo en reciclar lo que quedó en buenas condiciones del año pasado.

Rosa Autora Calderón, quien optó por una escuela particular ya que le preocupa el nivel educativo de su niño, dijo que ya ha tenido que pagar la inscripción, la mensualidad y una lista básica de útiles escolares, en lo que lleva invertido unos cinco mil pesos.

En su opinión, el aviso de las autoridades es oportuno, ya que en estos momentos muchas familias se las están viendo difíciles para solucionar lo básico.

En el mismo caso está Pedro Ramírez, quien haciendo un esfuerzo pagará una escuela particular pues no ve avance en las clases por televisión, radio o en línea, porque los maestros no están preparados para esto y no han adecuado los programas. En ese caso, no tenía mayor opción que una escuela particular, que afortunadamente podrán pagar porque ambos padres trabajan y sólo tienen un hijo.

Luz María Peña Sánchez precisó que podrá resolver el regreso a clases con pocos insumos y recursos económicos, lo que le parece bien ya que le permitirá utilizar esos recursos en tratar de mejorar la alimentación de su familia para que no se vaya a enfermar. Está consciente que no son los útiles escolares los que harán que su niña aprenda, ya que le corresponderá estar más al pendiente para apoyarla con lo que pueda.

Aunque de momento no pagarán cuotas, sí sabe que la tendrá que aportar en su momento, pues si quiere que su niña asista a una escuela bonita, los padres deben cooperar y no dejárselo todo a “papá gobierno”.