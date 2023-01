¿Por qué Morena no reportó gastos por “Marcha 4 Años de Transformación"?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el partido político Morena, tanto en el estado de Veracruz como desde el Comité Ejecutivo Nacional, no reportó los gastos generados en el evento público denominado “Marcha 4 Años de Transformación”, realizado el pasado 27 de noviembre de 2022, con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta a la solicitud de transparencia, con folio 330031422003198, el organismo electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, detalló que tras una revisión en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz del año 2022, reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, no se localizaron gastos relacionados con este evento.

Te puede interesar: Morena quería magistrados "a modo" en nuevo tribunal, acusa el PAN



Sin embargo, precisa, “si no se localizaron gastos quiere decir que el partido político no los reportó”. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE – la cual tiene dentro de sus atribuciones, la recepción y revisión integral de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos y demás sujetos obligados en materia de fiscalización– realizó una búsqueda de información, a petición del citado requerimiento de transparencia, que comprendió el periodo de noviembre y diciembre de 2022.

Local Confirma tribunal: alcalde de Poza Rica ejerció violencia política de género

Por su parte, el CEN del Partido Morena, refiere –mediante el oficio MORENA/OIP/1430/2022, con fecha 8 de diciembre de 2022, obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia–que no erogó ningún tipo de recurso económico de carácter público para organizar la referida marcha, ya que “Morena únicamente contribuyó a la difusión de la convocatoria a través de sus redes sociales y de su estructura en todo el país, sin que ello tuviera como resultado la erogación de recurso alguno”.

Lo anterior fortalece las declaraciones que hiciera el mandatario mexicano ante las críticas de la oposición, al rechazar el uso de recursos públicos en el evento público y la falta de evidencia para probar que se incurrió en alguna irregularidad.



Veracruz, ¿el tercer botín electoral del Morena?



Considerado como tercer bastión electoral morenista en el país, luego del Estado de México y Tabasco, que concentran el mayor número de personas afiliadas al partido Morena, el estado de Veracruz, a través de la clase política gobernante, destacó su participación en la marcha denominada “Cuatro Años de Transformación”.



A través de sus redes sociales, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, mostró a la ciudadanía diversos aspectos del evento público, en el que estuvo presente junto con integrantes de su gabinete.



“Se desbordó la alegría, el ánimo de gusto por volver a salir con el movimiento, la gente abarrotó el Zócalo y muchas cuadras de la avenida Reforma. Fuimos testigos de ese mar de gente. El millón 200 mil personas marchando con el Presidente es apenas una probadita de la aceptación del 70 por ciento de aprobación a las políticas impulsadas por él y de que no hay reversa en la Cuarta Transformación. Ahí va una probadita…”, relató el mandatario veracruzano, muy a su estilo, en una de sus publicaciones.

Lee más: Siguen las quejas: estos municipios aún tienen diferencias en sus cabildos





Capturados por la lente de un teléfono celular, quedaron retratados funcionarios estatales, legisladoras y legisladores locales, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en Veracruz, en uno de los momentos más importantes para el gobierno de la Cuarta Transformación.

Local ¿Conoces la violencia política? Mujeres, las más afectadas en Veracruz



El secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, mediante diversas fotos publicadas en su red social de Facebook, detalló que más de 6 mil maestras y maestros veracruzanos participaron en el evento público.



“Salimos a respaldar a nuestro presidente AMLO y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para marchar, escuchar el Cuarto Informe presidencial y constatar los avances de la 4T”, se describe en la publicación en la que posa junto al secretario de Seguridad Pública del Estado, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.



Rodeando a ambos funcionarios estatales, se encuentran integrantes del magisterio veracruzano, quienes sostienen una lona que alude la presencia de grupos procedentes de los municipios de Nogales, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Aquila, Maltrata, La Perla, Mariano Escobedo, Acultzingo, Ixhuatlancillo y Huiloapan de Cuauhtémoc.



Otra foto más del titular de la SEV muestra un globo gigante con la frase “Veracruz apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador”.



Entre las y los funcionarios veracruzanos que participaron en la marcha de apoyo al presidente de México, se encuentran el secretario de Gobierno (Segob), Eric Patrocinio Cisneros Burgos; el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco; la secretaria de Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano.



También el secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez; la secretaría de Protección Civil (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado; el coordinador general de Comunicación Social, Iván Joseph Luna Landa y la jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera.



Además de la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, así como el dirigente estatal del partido Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta.

¿Hubo desvío de recursos de Morena?

Lee más: Es un hecho: confirma presidenta del Congreso local renuncia de magistrados del TEJAV



Mediante diversas solicitudes de transparencia dirigidas a las dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Estado, así como los poderes Legislativo y Judicial, se requirieron informes sobre los gastos efectuados por movilización de recursos humanos, técnicos o económicos, con motivo de la marcha del 27 de noviembre, que tuvo como resultado una coincidencia plena en respuestas: la inexistencia de información.

Local Con evento desangelado y mal organizado... conmemoran 108 aniversario de la Ley Agraria



El principal argumento es que el evento fue realizado en domingo, un día inhábil para la administración pública. La Oficina del Gobernador (OFIGOB) informó que no se encontró evidencia de erogaciones realizadas por parte de esta dependencia, con motivo de la marcha “Cuatro Años de Transformación”.



El organismo público descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) indicó que no tiene registro de pagos por dicho concepto.



A través del jefe de la Unidad Administrativa, Ulises Rodríguez Landa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respondió que “en primer lugar, la fecha en cuestión se trata de un día inhábil. Por otra parte, no existe información relativa al evento citado, con relación a gastos generados por movilización”.



La Secretaría de Gobierno (Segob) señaló que “no existe un documento o registro generado respecto al requerimiento de personas a esta Secretaría ni gastos generados para asistir a mencionado evento. Por dicho motivo, no existe registro o documentación alguna referente al número de personas o servidores públicos de esta dependencia o gastos para la asistencia a dicho evento”.



La Coordinación General de Comunicación Social apuntó: “no encontramos expresión documental para dar respuesta al cuestionamiento por tratarse de día inhábil.”



La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) refirió que “hago de su conocimiento que el día 27 de noviembre fue un día inhábil, motivo por el cual en los archivos que obran en esta Secretaría no hay evidencia de gastos, invitaciones, oficios de comisión, o demás documentales respecto a lo solicitado.”



Por instrucciones del subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) respondió que dicho requerimiento no es del ámbito de su competencia.

Lee más: Pese a rechazo de SCJN, despido de magistrados se mantendrá: Gómez Cazarín



La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) detalló que no localizó información relacionada al evento en cuestión del día 27 de noviembre del año en curso.



En la Secretaría de Protección Civil (SPC) reportó que el resultado de la búsqueda de la información requerida es “cero”.



Mientras que en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) explicaron que no se realizaron gastos para la movilización de personas a la marcha del día domingo 27 de noviembre, “toda vez que de conformidad a lo establecido en la Cláusula 32 de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 2021-2022, está considerado día de descanso”.

Local "No se labora por falta de pago": trabajadores del ayuntamiento de Sayula en paro de brazos caídos



Por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEA), que preside Adriana Paola Linares Capitanachi, quien estuvo presente en la marcha, “no se encontró ningún expediente con dicha información”.



Dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), la Contraloría General del Estado (CGE), así como el Poder Judicial, también informaron que no realizaron ningún tipo de gasto para el evento mencionado.



En tanto que la directora de Tesorería del Congreso del Estado, María del Rocío Acosta Domínguez, señaló que no existió gasto efectuado por parte de las diputadas y los diputados locales.