Colectivos xalapeños piden justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Xalapa, Ver.- El Colectivo Cero, el Consejo Indígena de Gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Xalapa con apoyo de la sociedad civil se reunieron en los bajos del Palacio de Gobierno para recordar y exigir se esclarezca el caso de los 43 desparecidos de Ayotzinapa.

“Por eso hoy hacemos esto para no olvidar que hace 8 años desaparecieron a 43 normalistas y hasta ahora no se ha hecho justicia para los padres y familiares de ellos”, dijo Cecilia Sánchez del Colectivo de Mujeres que Luchan por la Patria, de Xalapa.

Además puntualizó que aunque autoridades dijeron que cumplirían, “de todos modos siguen habiendo desapariciones y el estado no ha respondido de manera eficiente para resolverlas”, expresó.

Exige al gobierno que cumpla con lo que promete cuando son procesos electorales, “sabemos de por sí que no es tan fácil que cumplan, pero seguimos exigiendo y sobre todo pedimos a la población que no olviden que este es uno de los casos más conocidos, pero hay muchos que no se conocen”, dijo mientras entregaba escritos a las personas.

Destacó que ahora los estudiantesen este momento ya serían profesores normalistas que nos hacen falta a todos los mexicanos y no sólo a quienes tienen hijos en este momento en la escuela, expuso Cecilia.

Por su parte, Aníbal Malaparte representante del Colectivo Cero, igualmente dijo que se reunieron para recordar “claramente que hace 8 años desaparecieron a los 43 y se mantiene la impunidad. Que se nos intentó imponer la llamada verdad histórica que fue una fabricación de pruebas, confesiones extraídas por torturas y por supuesto pactos de impunidad que trataron de crear “chivos expiatorios”, dijo.

Así mismo dice que con la llegada del 4T no se ha cambiado gran cosa, “cambiaron un poco las formas, pero no la sustancia por así decirlo. A que quiero llegar, que hay una verdad histórica que continúa la impunidad con el ejército, una impunidad que quiero recordar que viene desde los días de la guerra sucia”, expuso.

También menciona que continúan con los “chivos expiatorio”,entonces no ha cambiado nada, por eso en este momento lo que pedimos es que se eliminen los pactos de impunidad, que están permitiendo que muchas instituciones de gobierno, el ejército y la policía estén saliendo impunes; la 4T es igual que todos los gobiernos, concluyó.

El grupo de personas se reunió pacíficamente y tenía la idea de realizarlo en Plaza Lerdo, sin embargo no lo pudieron hacer, porque un stand que está colocado, pero aun así, lograron llevar a cabo su tarea en los bajos de Palacio de Gobierno donde pintaron en una parte de la banqueta la palabra “Fue el Ejército”.