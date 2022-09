Hace 15 años: Javier iba a concluir su carrera cuando le arrebataron sus sueños

Veracruz, Ver.- Había concluido sus estudios como Ingeniero en Telecomunicaciones en una universidad particular de la zona y esperaba terminar su tesis cuando la delincuencia le arrebató todos sus sueños.

Javier Alejandro Marcos Rocha es una de las primeras víctimas de desaparición forzada que se presentaron en la zona conurbada, este abril se cumplieron 15 años desde que sus familiares dejaron de saber de él. Isabel Rocha Ríos madre del joven asegura que su hijo era un buen chico pero que lamentablemente “estuvo en el lugar y la hora incorrecta”. La última vez que tuvo contacto con su hijo fue durante la tarde del 14 de abril del 2007, cuando llevó a un amigo a su casa y no volvió.

“Ese día él andaba con un amigo, me dijo que iba a comer en Medellín, me habló para preguntarme si ya había comido, y me dijo que me iba llevar una barbacoa porque estaba muy rica. A las cuatro de la tarde fue a la casa y me dejo la barbacoa, después me dijo que llevaría a su amigo a su casa y que regresaba, su amigo vivía por el aeropuerto, esa fue la última vez que lo vi, ya no supe más de él”, expresa.

Local ¿Por qué se detuvieron las exhumaciones en fosas comunes? Colectivos protestan

Menciona que Javier tenía 23 años cuando desapareció, meses atrás había concluido sus estudios como Ingeniero en Telecomunicaciones en la Universidad Cristóbal Colón y preparaba su tesis para tener un mejor grado para cuándo empezará a trabajar.

“Mi hijo era un chico bueno, estudioso, dedicado a sus proyectos, vivía conmigo y estaba por terminar su tesis, me decía mamá ahora que me titule tu vas a dejar de trabajar, me decía que ahora le tocaba a él mantenerme, sostenerme, tenía muchos sueños pero todos se los arrebataron”, denuncia.

Desde su desaparición, la mujer acudió con las autoridades, pero nadie hizo nada, los policías solo se burlaron de ella. “En aquel entonces no existían los colectivos, no había una comisión, no había apoyo yo tuve que hacerla de detective y los policías se burlaban de mí, entre risas me preguntaban qué era lo que había investigado, creo que ellos sí sabían que había pasado y solo se protegían, así estuve muchos años hasta que me integre al colectivo Solecito donde he encontrado mucho apoyo aunque los casos siguen”, externa.

Vuelve a leer: Nosotras rascamos la tierra para hallar a los desaparecidos; estas son sus denuncias

Reconoce que en la búsqueda se encontró con muchas amenazas, pero no se ha dejado intimidad y continúa con la búsqueda de su hijo. “Yo quiero encontrar a mi hijo, como esté, no pierdo esa esperanza, en la búsqueda me encontré con amenazas, mi hija se tuvo que ir a vivir lejos pero yo sigo aquí y estará buscando hasta que me muera”, afirma.

¿Cuántos cuerpos han hallado en fosas de Atzacan?

Autoridades policiacas encontraron fosas clandestinas en el interior de un predio ubicado en la colonia Revolución, de este municipio, en donde encontraron varios cadáveres.

Según algunos reportes por el momento van ocho cuerpos recuperados y el número podría incrementarse al continuar la búsqueda de más restos humanos en el inmueble ubicado en la privada de calle Luis Ordaz, de la citada colonia.

En predio de Atzacan fueron hallados cadáveres /Foto: Gabriel Lagos

En la búsqueda participa personal de Servicios Periciales así como de la Comisión Estatal de Bueno, quienes son apoyados en seguridad por personal de la Policía Ministerial Acreditable (PMA) y de la Policía del Estado.

Local Era joven y honrado, pero el secuestro arrebató esperanzas de familia

Según se conoció los restos humanos fueron enviados a estudios científicos al Centro de Investigación Genética de Nogales, para obtener de ellos el ADN y estimar el posible tiempo de estar sin vida.

Y es que hasta el momento ninguno de los cuerpos recuperados ha sido identificado de manera oficial, por lo cual se espera información de parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, para hacer los comparativos de las pruebas que tienen con los resultados que se obtendrán para conocer si alguno de los encontrados está reportado extraviado por sus familiares.

Cabe señalar que el predio en donde se está realizando la búsqueda de cuerpos fue asegurado el 15 de julio por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al obtener información al respecto.

Se dio parte a las autoridades correspondientes, así como al personal de la Comisión de Búsqueda en el Estado, y al iniciar la excavación de puntos positivos encontraron hasta el momento 8 cuerpos, los cuales han sido exhumados y se espera que sean identificados y reclamados por sus familiares en el transcurso de los días.

(Con información de Gabriel Lagos)