Protestan agremiados del SITEM en el IPE, ¿cuál es la razón?

Este día integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), protestaron en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), para denunciar "el tortuguismo" con el que, a su decir, actúa el personal. Los quejosos portaban cartulinas con leyendas como "Mucho Tortuguismo burocrático" y "Emisión de acuerdos en tiempo y forma".

El dirigente estatal Juan Pérez Hernández señaló que ha habido indolencia y poca empatía por parte de los trabajadores del Instituto con los derechohabientes. “Deberían tener una actitud más humana con los compañeros agremiados y derechohabientes; no es posible que si a alguien a quien ya le suspendieron su pago del mes de agosto del año 2021 no puedan cobrar una pensión, todo porque no le emiten el acuerdo correspondiente por el tortuguismo imperante", dijo.

Agregó que aunque el sindicato entregó un expediente de lo que se les requería en sus trámites, cinco meses después se los rechazaron y les pidieron una actualización, lo que ha sido repetitivo.

"Lo volvemos actualizar y nuevamente nos lo rechazan, porque nos piden la actualización del dictamen médico que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras siguen pasando las quincenas y los meses, y la gente sin poder cobrar la pensión”. Asimismo, acusó que en los casos de dictámenes de invalidez, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), les suspende sus pagos en el momento mismo en que se les entrega. A su decir, con estos se deja a las familias sin recursos para el sostenimiento ni el derecho a la salud, por la falta del acuerdo que debe emitir el IPE, además de que en el caso de sus agremiados, sus hijos están estudiando y son el sostén familiar.

“No entendemos por qué razón se presentan este tipo de situaciones, pero sobre todo que la dirección general del IPE, a cargo de Daniela Griego Ceballos, no actúe de inmediato, no vemos respuesta alguna, hemos pedido una anuencia con ella y a la fecha no hay nada", y reveló que hay personas que llevan hasta un año sin poder cobrar.