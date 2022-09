Asegura Patricia Lobeira que no hay daños en Veracruz por sismos

Veracruz, Ver.- Escuelas, centros hospitalarios, puentes y algunas otras edificaciones donde se conglomeran los ciudadanos serán inspeccionados por personal de Protección Civil municipal para garantizar su seguridad luego de los últimos sismos registrados en el país, informa la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez.

En entrevista, aclara que en el municipio no se tienen reportes de daños a estructuras por los sismos que se han registrado y que desafortunadamente este último dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Protección Civil llevará a cabo inspecciones tras sismos

Sin embargo, afirma que personal de Protección Civil llevará a cabo inspecciones en algunos edificios sobre todo en los que se congrega la ciudadanía, como escuelas, hospitales y puentes para revisar su estado y verificar que no presenten algún daño.

“Hasta el momento no tenemos reportes de daños, Protección Civil hará sus revisiones en puentes, escuelas, hospitales, para la seguridad de todos los ciudadanos, una vez que terminen este recorrido me harán saber el reporte, pero insisto hasta ahora no hay reporte de daños en escuelas, ni casas habitación, nada”, expresa.

Comenta que una vez que Protección Civil entregue el informe técnico correspondiente lo dará a conocer para tomar acciones ante una posible restauración del daño o lo que se presente.

Asegura que se revisarán todas las escuelas, empezando por las más antiguas para descartar riesgo para los infantes así como algunos edificios históricos y los que se ubican en el primer cuadro de la ciudad.

