¿Cuál es la modalidad más común para divorciarse? Abogado explica

Aunque los procedimientos para divorciarse son más fáciles en la actualidad, es común que se complique este procedimiento porque alguna de las partes, en algún momento incumple con los acuerdos porque buscan hacer cambios en lo que se refiere a la custodia de los hijos o por los bienes, expone el abogado David Herrera Cortés.

Explica que antes de la reforma al Código Procesal Civil de Veracruz era complicado divorciarse y aunque con este cambio se facilitó el proceso de divorcio, eso no significa que sea fácil o sencillo lograrlo. “Obviamente se dificulta por los conflictos entre la pareja”.

Se decreta el divorcio, pero siguen los acuerdos

El abogado explica que aunque existen varias modalidades, la más reciente es el divorcio incausado, que es aquel que termina el lazo matrimonial sin requerir el consentimiento del otro. Este puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges sin necesidad de especificar una razón. “Este es el más común”, dice.

Remarca que en este caso no tiene que demandar al otro porque en muchos casos ya están separados y lo que el demandante necesita son los datos de la pareja, como es la nueva dirección, para poder hacerle llegar una copia de la demanda.

Aclara que este tipo de proceso requiere que lleguen a acuerdos respecto a la custodia de los menores, pensión alimenticia y de los bienes, “que es cuando surgen los problemas, pero el divorcio se decreta”.

Indica que todavía hay jueces que dicen no dar sentencia de divorcio hasta que se resuelvan las diferencias. Pero eso no puede ser y debe decretarse el divorcio. A eso se le llama sentencia interlocutoria. “Significa que quedan divorciados pero estará pendiente el tema de los bienes”.

Aunque con el cambio se facilitó el proceso de divorcio, no significa que sea fácil o sencillo lograrlo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Modalidades para divorciarse

Agrega que también está el divorcio administrativo que requiere ciertos requisitos, como es la voluntad de los dos cónyuges. Sus hijos deben ser mayores de edad y no deben tener bienes a repartir y sí los tienen, pues ya deben haber llegado a un acuerdo. Cuando hay hijos menores no aplica.

Otra opción es el divorcio voluntario que es un poco más complejo porque requiere un convenio firmado por la pareja, pero resulta que cuando les da la fecha el juez ante el juzgado para ratificar su postura resulta que alguno se arrepiente y eso ocasiona el problema porque ya el proceso no avanza y es un tema voluntario. “Entonces cambia de divorcio voluntario a incausado”.

¿Cuánto cuesta divorciarse?

El abogado David Herrera Cortés comenta que en su opinión no hay un costo barato para este tema porque depende del profesional, firma o despacho que lleve el asunto. “Cada quien que lleva un divorcio cobra distinto”.

Explica que hay profesionales que cobran hasta 40 mil pesos por llevar el proceso, pero hay otros que cobran 10 porque es un tema de oferta y demanda.

Además, comentó que en su trayectoria profesional no ha tenido casos de parejas que se peleen por la custodia de alguna mascota, “porque es complicado comprobar la propiedad de un perro, gato u otro animal”.

Relató que en una ocasión una pareja, sin hijos, mostró su inconformidad porque el esposo se quedó con el perro que le había regalado a ella, pero el asunto no pasó a mayores y el como lo había comprado se lo quedó. Ella no discutió más ese asunto porque no entró a ser parte del divorcio.

Existen varias modalidades, pero la más reciente es el divorcio incausado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Registro Civil lleva más divorcios que bodas en enero

En este primer mes del año, en el Registro Civil municipal se han realizado 39 divorcios por 38 matrimonios celebrados, sin embargo, el número de bodas se incrementa conforme pasan los meses por arriba de las separaciones, explica Joel Hernández Contreras, encargado de este organismo.

El año de 2023 se cerró con mil 358 matrimonios por 615 separaciones legales. Al final del año se duplican, en promedio, en favor de las bodas, comenta.

En enero de 2023 también comenzó con más separaciones. En ese primer mes del año pasado hubo 60 matrimonios por 67 separaciones.

Resalta que hay separaciones tanto judiciales, que es el que se hace ante un juzgado, como administrativas. En el caso de las primeras, reciben en el Registro Civil la sentencia con el oficio en donde se les pide que se inscriba el acta de divorcio pertinente.

En este primer mes del año, el Registro Civil municipal han realizado 39 divorcios por 38 matrimonios celebrados | Foto: Yerania Rolón | Cuartoscuro.com

Cuando van a una instancia familiar es porque alguna de las partes no estuvo de acuerdo o llevan un litigio por el tema de alimentos para los menores o los bienes.

¿Cómo es un divorcio administrativo?

En el caso del divorcio administrativo, explica que es cuando se hace directo en el Registro Civil, siempre y cuando estén de acuerdo, no tengan hijos menores de edad con necesidad de alimentos y no haya bienes.

La pareja debe acudir al Registro Civil y solicitan el divorcio administrativo se les hace una solicitud y posteriormente la ratifican para que salga el acta de divorcio administrativo. Expuso que la mayoría de los divorcios se realizan por medio judicial.

Resalta que lo mejor para las parejas que se separan es que lo hagan de común acuerdo porque les evita conflictos y gastar recursos económicos.

El divorcio incausado puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges sin necesidad de especificar una razón | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cuánto cuesta casarse en el Registro Civil?

En cuanto a los costos, señala que el divorcio administrativo y judicial están en 2 mil 74 pesos, mientras que casarse en las oficinas del Registro Civil por la mañana tiene un costo de mil 244 pesos, por la tarde mil 556.

Entre semana a domicilio o en salón 3 mil 319 y en el salón o en domicilio en sábado cuesta 3 mil 942 pesos.