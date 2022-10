Extinto horario de verano no trae beneficios ni repercusiones; ¿por qué lo dice obispo de Veracruz?

Veracruz, Ver.- El extinto horario de verano nunca trajo beneficios y tampoco dejará repercusiones en las actividades cotidianas, considera el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

"Yo realmente no le veo mucho... que haya un beneficio, así, la verdad, no le veo una cosa extraordinaria", opina. El prelado indica que probablemente en otros lugares del mundo pudiera impactar en la vida de la gente y en la actividad económica, pero no en nuestro país.

Local ¿A ti te estresaba el horario de verano? cardiólogo y empresarios declaran

"He vivido en otros lugares donde los cambios son muy drásticos, por ejemplo, de anochecer a las 4:00 de la tarde y de anochecer a las 10:00 de la noche, entonces esos lugares sí repercute más, pero en estos lugares donde realmente no hay tanto cambio en la cuestión de la luz, yo creo que no es tan necesario", refiere Briseño Arch.

A su parecer el extinto horario de verano pegaba más a las personas, sobre cuando iniciaba, pues llegaban tarde a la iglesia o se dormían durante las misas.

“Bueno si, solía suceder, sobre todo cuando sus relojes no estaban cronometrados, pues se les olvidaba y es común que sucedía”. No obstante lo que sí analiza la Diócesis de Veracruz es ampliar los horarios de misas en la Catedral de Veracruz y en algunas iglesias, que se determinarán con base a la afluencia de los feligreses.

¿Cómo se celebrará el Día de Muertos?

Por otro lado, la Diócesis de Veracruz confirma la realización de una misa en el Panteón Municipal de Veracruz, el día 2 de noviembre, dentro de las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos. El uso del cubrebocas será opcional, esto tras señalar que se busca regresar poco a poco a la normalidad.

Lee más: Fieles católicos llegan a la Catedral de Xalapa; piden la intercesión de San Rafael Guízar

Específicamente en el Panteón Municipal de Veracruz, la misa será a las 12:00 del día del próximo miércoles 2 de noviembre. En esta ocasión no oficiará ninguna misa porque se reunirá con los seminaristas, dentro de un encuentro que se realizará los días uno y dos del mes de noviembre.

Aclara que cada iglesia tendrá sus horarios de misa, pero en la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, serán durante todo el día, en los horarios ya conocidos. “Las misas serán en cada parroquia y tienen diferentes horarios, aquí en la catedral serían en la misa de la mañana, al medio día y en la tarde”, comenta.