¿A qué se debe renuncia de Hugo Gutiérrez a la SSP? partidos políticos opinan sobre el caso

La renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado, a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, generó opiniones divididas entre los dirigentes estatales de partidos políticos.

Mientras algunos defendieron la labor del exfuncionario y otorgaron el voto de confianza al nuevo titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, otros manifestaron que la renuncia de Gutiérrez Maldonado está relacionada con su “mal trabajo” en materia de seguridad.

¿Qué dijo el dirigente estatal de Morena sobre la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado?

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta respaldó el trabajo realizado por el exfuncionario y consideró que su renuncia no tendrá un impacto en los índices delictivos de la entidad.

“Yo lo que vi es que fue una decisión personal, y como lo he mencionado es una decisión del gobernador aceptar la renuncia, nosotros desde el partido respaldamos las decisiones que ha tomado”, expuso.

Consideró que los resultados en materia de seguridad son visibles y tangibles, además de que están reconocidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que, dijo, ha destacado que Veracruz va a la baja en el número de denuncias en varios delitos.

Sobre la posibilidad de que grupos de la delincuencia organizada intenten pelear la plaza, ante el cambio de titular de la SSP opinó: “hay un dicho que siempre dicen que los cambios son para bien, las decisiones que ha tomado el gobernador, repito, es lo que vamos a respaldar y apoyar para que la ciudadanía esté informada y concientizada lo que nos corresponde como partidos políticos”.





Destacó que en estos cuatro años de administración se ha mejorado el salario de los policías, se ha respaldado a las familias de elementos caídos, se está capacitando y contratando a más policías, muestra que se está respondiendo a la necesidad de seguridad.

¿Qué opina el dirigente estatal del PAN sobre la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado?

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina consideró que la labor en la dependencia era una simulación porque se sostenía con alfileres.

“Las denuncias ciudadanas, de los empleados y de los medios de comunicación que muchas veces se buscó ser silenciadas para callar el grito desesperado por la inmundicia y las arbitrariedades que se cometían, además de la complicidad que se estableció con los criminales no pudieron esconderse con las desapariciones forzadas de algunos agentes”, comentó.

En su opinión, fueron cuatro años de justificación y pésimos resultados, los cuales demostraron que en Veracruz “la inseguridad era la divisa de la casa”.

“Dos tercios de la actual administración han servido para sembrar miedo y de no cumplir a la sociedad presiones desde la capital del país, obligaron al gobernador a tomar decisiones y reclamar resultados, la renuncia no es suficiente, hay demasiados indicios sobre las complicidades en muchas cosas, al interior de la dependencia deben ser aclaradas versiones sobre relaciones con criminales, el gobernador no debe aceptar la renuncia, debe pedir que la Fiscalía investigue y procese lo que pasa adentro y afuera”, dijo.

¿Cuál es el señalamiento del PRD?

El representante del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez mencionó que la renuncia de Gutiérrez Maldonado pone en entredicho los resultados que se han señalado desde el gobierno estatal.

“Deja la Secretaría en medio de un verdadero escándalo por desaparición forzada de comandantes y mandos que estaban bajo su servicio, por eso se exige que se investiguen estos acontecimientos y no queden impunes”, opinó.

Refirió que desde hace meses el PRD había señalado la poca credibilidad relacionada con la seguridad pública que la actual administración está ofreciendo.

“El 65 por ciento de la población se siente insegura y tiene miedo, así que el gobierno tiene que tomar acciones contundentes y que no quede nadie impune, que nadie esté por encima de la ley”, argumentó.

¿Qué opina el PRI sobre dicha renuncia?

Mientras que el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín manifestó que la renuncia del exfuncionario se debe a la poca estrategia, así como a los mínimos resultados en materia de seguridad.

“Este cambio obedece a que no hubo una claridad en la estrategia en materia de seguridad, nunca pudimos conocer a ciencia cierta cuál era la ruta y la visión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, claramente es una de las dependencias de mayor manejo administrativo de recursos, pero también con varias carencias”, dijo.

En su opinión, es indispensable otorgar el voto de confianza al nuevo titular de la dependencia, pero también exigir que se cuente con acciones claras y precisas en materia de seguridad.

“Al ser una persona que tiene formación militar consideramos que lo primero que tiene que hacer es una revisión al interior de la dependencia, un corte de caja de lo que está pasando al interior de la dependencia para que pueda desarrollar las acciones que se requieran, debe tener el voto de confianza de la población porque no queremos que le vaya mal, al contrario, queremos que sea una titularidad exitosa para generar resultados en materia de seguridad”, manifestó.