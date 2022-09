¿Tu hija o hijo tiene miedo o ansiedad de ir a la escuela? Psicoterapeuta te da razones

Córdoba, Ver.- Regresar a un aula en donde deben permanecer sentados por varias horas y separarse de sus padres, así como retomar el contacto social está siendo un problema para algunos niños y adolescentes que no logran adaptarse a las clases presenciales presentando síntomas físicos derivados de la fobia social y la ansiedad por separación, así lo explica la psicoterapeuta infantil Zaida Ruiz.

El regreso a las aulas no es algo tan emocionante para todos y es que en esos primeros días de regreso a clases algunos niños y adolescentes ya han presentado síntomas como mareos, pánico, dolor de cabeza y hasta depresión, la psicoterapeuta infantil explica que esta situación con los días va en aumento y en algunos casos los padres prefieren darles un año sabático para que se acostumbre siendo esta una mala decisión, ya que lo que se debe hacer es buscar ayuda profesional, pues de no tratarse podría terminar en un desenlace fatal esta ansiedad y depresión.

"El niño no quiere ir a la escuela por el miedo, por darse cuenta que no cuentan con las suficientes herramientas para adaptarse, les genera ansiedad el pensar que no van a hacer amigos, que pueden hacer el ridículo, creen que no van a lograr los objetivos académicos e incluso en otras patologías el despegarse de los s padres les causa lo que llamamos ansiedad por separación", explica.

¿A qué edad presentan miedo los niños?

La ansiedad por separación se presenta principalmente en niños de entre 6 y 10 años, "el niño expresa que tiene miedo, miedo a que a sus padres les pasa algo si no está con ellos, que no regresen por el a la escuela, que piense que si le pasa algo y sus padres están lejos para ayudarlo".

Los jóvenes o adolescentes de secundaria están presentando fobia social en donde expresan "tengo miedo a que se burlen de mí, a hacer el ridículo, miedo a no sacar buenas calificaciones, miedo a hablar en público", comenta Zayda Ruiz.

¿Cuáles son los síntomas de tener fobia social?

Es muy importante poner atención en las señales que dan los estudiantes ya que la ansiedad se presenta con dolores de cabeza, mareo, agitación, palpitaciones, vértigo, náuseas, pero esta asociado a situaciones específicas que se pueden presentar en momentos de sociabilidad y al llegar a casa desaparecen.

La especialista afirma que también desarrollan síntomas en donde comentan que les duele la mano, se les duerme el brazo, tienen colitis nerviosa, entre otras cosas.

"Empiezas a observar que si permanecen en casa esos síntomas desaparecen, pero al tener que ir a clases los síntomas se presentan, los niños llegan al punto de aislarse, prefieren alejarse y estar pegado al padre de familia o expresan que prefiere estar en soledad", detalló.

Los jóvenes o adolescentes de secundaria están presentando fobia social | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Es importante hablar con los hijos para que estos síntomas no lleguen a un punto límite en donde las ideas de quitarse la vida se presentan ya que los miedos son los detonantes de la ansiedad.

Llevar a los hijos con un especialista es la única manera en que se puede ayudar a los estudiantes, la comunicación constante y el apoyo es algo primordial para comenzar el año escolar afirmó la psicoterapeuta.

(Publicado originalmente en El Sol de Córdoba)