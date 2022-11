Crece la equidad de género dentro del Ejército; la historia de la teniente Rocío

Veracruz, Ver.- El Ejército Mexicano cuenta con las condiciones de equidad para que mujeres no sólo sean miembros activos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino para que estén al frente de cargos relevantes que hasta hace unos años sólo eran ocupados por hombres afirma la teniente intendente, Rocío Elizabeth Velarde, administradora del hospital Militar de Zona de La Boticaria.

La militar comparte que ingresó al Ejército en el 2010, posteriormente hizo alta en el Colegio Militar para estudiar en la Escuela de Intendencia, en dicha institución académica se aceptó hasta el 2007 el ingreso de mujeres, pero desde entonces, han recibido la misma formación y oportunidad de crecimiento dentro de las fuerzas armadas, afirma.

“Yo ingresé al Ejército el 16 de abril del 2010 en Mazatlán, Sinaloa, yo causé alta en las filas del Ejército Mexicano y posteriormente ingresé al Colegio Militar para ser egresada del plantel… a mí lo que me gustaba era ver al Ejército, ver cómo ayudaban en el Plan DN-III, en mi juventud fui socorrista en la Cruz Roja y la vocación de servicio era lo que me movía para estar en el Ejército”.

Egresada del Heroico Colegio Militar

La teniente Velarde destaca que cada año las mujeres son convocadas a los mismos concursos que los hombres para ocupar puestos de mayor jerarquía dentro de la estructura militar, muestra de ello es el puesto que actualmente ocupa como administradora del Hospital Militar de Zona.

De manera personal, afirma que no ha visto frenado su crecimiento dentro del Ejército por su condición de ser mujer o enfrentado algún problema por violencia de género, sin embargo, no descarta que puedan presentarse este tipo de situaciones por el número elevado de integrantes.

¿Cómo se logra la equidad dentro del Ejército Mexicano?

No obstante, destaca que se cuenta dentro de la institución con un Observatorio para la Equidad e Igualdad de Género que procura la equidad dentro del Ejército; del mismo modo, destaca que los mandos se encuentran abiertos a recibir cualquier queja referente al tema o recomendación, con miras de mejorar.

“La distinción que se trata de hacer en lo laboral, muchas veces ciertamente no tenemos una educación de trabajar con mujeres o de trabajar con hombres, estoy hablando de que no sea de mujeres hacia hombres, sino también de hombres hacia mujeres, estoy hablando de ambos; sería más que nada cierta diferencia laboral, pero se trata de llegar a una conciliación para que no trascienda y no llegue a ser un tema de violencia”.

La integrante de las fuerzas castrenses dice que es necesario entender que las mujeres no en todas las áreas podrán realizar las labores igual que los hombres, ni los hombres igual que las mujeres, sino que se deben de tener las condiciones de equidad para que cada uno tenga la misma oportunidad de crecimiento y desarrollo.

En ese sentido, destaca que la Sedena así lo ha propiciado, pues actualmente ya se ha incluido a las mujeres en otras labores que hasta hace unos años no estaban involucradas, como es formar parte de la carrera de armas, en la que actualmente ya pueden estudiar en las áreas de infantería y caballería.

Es equitativo, no puede ser realmente cien por ciento igual, es equitativo para nosotras, no podemos pensar que vamos hacer actividad física igual que los hombres, que hay mujeres sí hay mujeres muy capaces que lo pueden igualar, sí, pero al final de cuenta lo importante es mantener la igualdad, asegura.