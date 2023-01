Niegan existencia de “abuso o acoso” dentro de la SSP Veracruz

Tras la acusación pública que se realizó, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla rechazó que en esa institución haya una "red de favores sexuales".

Luego de la denuncia del presidente de Resistencia Ciudadana Xalapa, Ricardo en ese sentido, dijo no tener conocimiento de 17 presuntos casos de acoso sexual al interior de la Secretaría.

El funcionario estatal refirió que los casos que han sido denunciados se han atendido conforme a los protocolos, "por supuesto que es falso, no tenemos esa información, si hay alguna denuncia siempre la hemos turnado a asuntos internos que es el órgano que le toca hacer la investigación correspondiente".

De esa forma, expuso que no se permitirán cuestiones de esta “naturaleza” en la dependencia su cargo y que existe toda la apertura para denunciarlo.

“Nosotros no vamos a permitir ninguna situación de esa naturaleza, los puedo recibir, precisamente esas personas han estado inventando una serie de cuestiones, sacaron una motocicleta que estaba robada y le borraron un número de la placa para hacerlo ver que estaba de manera ilegal; sin embargo, se desmintió la nota. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos, todos nuestros vehículos están registrados y regularizados”.

¿Han realizado ceses por las presuntas denuncias dentro de la SSP?

Reiteró que todas las denuncias que se han hecho, han sido atendidas de acuerdo a los protocolos de atención, aunque negó que se hayan realizado ceses como parte de las denuncias.

“No tenemos ese dato (de ceses), porque no se ha comprobado casos de esta naturaleza, pero todos tienen derecho a denunciar. No tenemos conocimiento de estos 17 casos que menciona esta persona y menos que haya una red”.

"No tengo el dato exacto, pero todas las denuncias que en su momento se han pronunciado han sido atendidas de acuerdo a los protocolos que se indican... Hasta el momento no tenemos ese dato (de personal cesado) no ha habido la comprobación de un caso de esta naturaleza sin embargo todos tienen el derecho de expresarse. De 17 casos que dice esa persona no tenemos y menos que haya una red, es completamente falso.”

¿Cómo se encuentra Veracruz en el índice de homicidios?

En otro tema, el funcionario estatal remarcó que el índice de homicidios dolosos en la entidad sigue a la baja, a pesar de los hechos violentos suscitados en las últimas semanas del año 2022 y las primeras del 2023.

“El análisis último que emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de diciembre, seguimos a la baja. El año pasado son 102 en enero, acuérdense que hemos ido abatiendo cada año esas cifras”.