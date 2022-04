Sudor y espectáculo: ¡Vuelve la lucha libre a San Bruno!

Con la presencia de grandes exponentes de la lucha libre de la capital veracruzana y la región, el próximo 7 de mayo en el Coliseo San Bruno se realizará a las 19 horas una megafunción, por lo que invitan a todos en general a que disfruten de este evento.

De acuerdo con lo que informan organizadores, esta función reunirá al talento local que será enmarcado con la presencia del enmascarado xalapeño Yorvak, quien ganó un tryout en la Arena Naucalpan gracias a la calidad que tiene.

Además se contará con la asistencia del fino gladiador Soberbia, quien está por marcharse a la capital del país para continuar triunfando como lo hace en la Atenas.

El cartel que tiene por nombre “Royal the Family” en la estelar se enfrentarán los héroes Samuray Jr., Celestial, Discípulo 13 y Clon jr. vs Mini Rey Misterio, Crazy Man, Deimoz Da Silva y Dragón Infernal.

En la “Mano a mano por la Supremacía” y la que sin duda dejará grato sabor de boca a los presentes será el duelo que sostendrán entre Soberbia y Yorcak; pelea que nadie querrá perderse.

Por su parte en el “Cuadrangular Strong Style” se enfrascarán en emotivo combate, King Lobo, Príncipe Lobo vs Rey Garfio Jr., Rey Garfio Jr., III vs Sayfer I, Sayfer II vs Comandantes I y Comandante II. En “Lucha de Facciones” pelearán Pánico y Siniestro vs Hiena vs Hiena 2 y en lucha de Relevos Australianos saldrán a escena, El Brujo Epidemia Júnior y Crazy Creed vs Guerrero Quetzali vs Último Samuray vs Fire King Jr.

Organizadores indican que el evento tiene la finalidad de catapultar a gladiadores locales hacia grandes carpas, por eso reúnen de lo mejor, además para brindarle a la afición emociones inolvidables. La cita es el 7 de mayo a las 19 horas en la Coliseo San Bruno, sede de grandes combates a ras de lona