TEV da triunfo a "Veracruz Va" en Landero y Coss

Xalapa, Ver.- Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declararon como fórmula ganadora de la elección municipal en Landero y Coss, a la candidatura postulada por la coalición "Veracruz Va" conformada por el PAN-PRI-PRD, que encabeza Xóchitl Domínguez Rosado.

Por ello, el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá entregar la constancia de mayoría y el Consejo General deberá darle cumplimiento.

Leer más: No hay seguridad, aún puede cambiar resultados de elecciones

Este martes fue analizado el recurso de inconformidad 3 y su acumulado 38, ambos de este año, promovidos por el PAN y el PRI, en contra de los resultados de la elección municipal de Landero y Coss, Veracruz, donde resultaron empatados en primer lugar la candidata de la coalición Veracruz Va, y el candidato del partido Todos por Veracruz, Pablo Domínguez Martínez quien incluso pedía elección extraordinaria.

Local Confirman resultados en elección de Xalapa, Coatza, Castillo de Teayo y Álamo

Los partidos inconformes estimaron que fue ilegal la participación de la Presidenta del Consejo Municipal, en la calificación de los votos que fueron reservados durante el recuento total celebrado por el Consejo Municipal, pues consideraron que se encontraba impedida y que se debió haber excusado por su vínculo familiar de hermana con el candidato postulado por el partido Todos por Veracruz en la misma elección municipal, lo cual se consideró infundado.

"Porque aun cuando se tiene por acreditado el parentesco familiar señalado, los inconformes no acreditan que la participación de la Presidenta del Consejo Municipal en la calificación de los votos reservados, efectivamente haya sido parcial a favor de alguno de los partidos o candidatos participantes en la elección".

Por otra parte, los inconformes reclamaron que los consejeros integrantes del Consejo Municipal no aplicaron correctamente los criterios de calificación de los votos reservados cuando la intención del elector no es clara, pues aseguraron que no se utilizó un mismo criterio para su calificación, lo que se consideró fundado.

"Porque como razona a detalle en el proyecto, la correcta calificativa de cada uno de los votos reservados, era determinante para el resultado de la elección municipal.

Ya que desde el cómputo de la votación en casillas y durante el recuento total de votos, hasta los resultados provisionales, la diferencia entre el primero y segundo lugar siempre se mantuvo en 1 voto, y considerando que fueron 6 votos reservados, de existir una incorrecta calificación en 1 o más de dichos votos, razonablemente representaba una diferencia en el resultado de la elección".

Así, detallaron que conforme al análisis, valoración y calificativa realizada en esa instancia jurisdiccional a cada uno de los votos reservados, resulta que efectivamente existió una incorrecta calificación del Pleno del Consejo Municipal a 2 de los votos reservados, lo que genera la recomposición de los resultados del cómputo municipal.

Derivado de lo anterior el TEV modificó los resultados del cómputo municipal de la elección, confirmó la declaración de validez de la elección municipal y declarar como fórmula ganadora de la elección municipal a la candidatura postulada por la coalición "Veracruz Va" conformada por el PRI, PAN y PRD.