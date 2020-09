Una veracruzana entre las 100 personalidades más influyentes del mundo

Veracruz, Ver.- La revista Time seleccionó a una veracruzana como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Se trata de la vocera del colectivo feminista Brujas del Mar, Arussi Unda Garza quien fue reconocida por la promoción del movimiento #UnDíaSinNosotras el pasado 9 de marzo, en donde miles de mujeres se quedaron en casa como una forma de protestar ante alto incide de desapariciones, violaciones y agresiones contra las mujeres.

“No sé exactamente cómo fue el proceso, yo la verdad estoy muy agradecida por quien puso mi nombre sobre la mesa, recibí un correo donde se me informó que figuraba en la lista, pero se me pidió que no dijera nada hasta el 22 de septiembre después de las 9 de la noche con un minuto y ha sido el secreto más difícil de guardar en toda mi vida, yo quería saltar, gritar aunque también tuve miedo por las críticas de la gente que no está contenta de los logros que hemos tenido”, dijo.

Destacó que una vez que se dio a conocer la lista completa de los seleccionados, la periodista Lydia Cacho escribió un capitulo donde explica el motivo por el cual se le tomo en cuenta y el trabajo realizado dentro del colectivo feminista, cien por ciento veracruzano.

Ella hizo mi texto, fue sobre el paro nacional de mujeres que se dio el 9 de marzo, para mi es un honor es una persona que admiro mucho y estoy muy contenta afirmó

La revista Times seleccionó a siete latinos en su lista, dos de ellas mexicanas; la Chef Gabriela Cárdenas y Arussi Unda.

Otras personalidades latinas entre la lista son Felipe Neto quien es un influencer brasileño y se le reconoció como uno de los líderes digitales más importantes de su país, J. Balvin, Juan Bolsonero, Las Tesis que es otro movimiento feminista que se popularizó a nivel mundial con el tema “un violador en tu camino” y Nemonte Nenquimo que es la presidente del Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Pastaza en Ecuador y es una luchadora social.

La revista saldrá en su versión impresa este próximo 25 de septiembre.