¡Xalapa, un caos vial! Entre obras y manifestaciones; capitalinos viven estresados

El cierre de calles por rehabilitación o manifestaciones en Xalapa ha causado en la población una molestia generalizada por el tráfico y los largos tiempos de traslado diario.

Los automovilistas que cotidianamente realizan recorridos para ir a la escuela, el trabajo o realizar trámites, así como aquellos que se dedican al transporte público, en lo individual y colectivo señalan que siempre están preparados para tomar rutas alternas porque constantemente inicia una obra o se lleva a cabo una manifestación.

Aunque algunos mencionaron que están sometidos a un estrés diario otros manifestaron que al tener presente la problemática deciden tomar el tráfico con calma.

Ante el tráfico diario, los conductores particulares y aquellos que prestan el servicio de transporte han tomado como medida modificar sus horarios de salida de casa para evitar demoras o retrasos a sus citas, escuelas o trabajos.

Local Municipios deberán ponerse de acuerdo para el nuevo relleno sanitario: AMLO

A la fecha son más de diez obras de rehabilitación las que se realizan en las calles de la capital veracruzana, algunas a cargo del ayuntamiento, otras por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Se trata de las avenidas Rébsamen, Pípila, Rafael Murillo Vidal, Adolfo Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas, Arco Sur, la prolongación Villahermosa, Circuito Presidentes, Circuito Universitario-Gonzalo Aguirre Beltrán, calle Rojano, Gutiérrez Zamora, Diego Leño, paseo Xalapa, Cándido Aguilar y 16 de Septiembre.

De acuerdo con la psicóloga Deseret Flores Blanco la molestia colectiva entre los xalapeños es generada por múltiples circunstancias, entre esperar en una fila larga y permanecer en el tráfico previo o después de cumplir con las obligaciones diarias.

¿QUÉ DICEN LOS AUTOMOVILISTAS?

Los taxistas son el sector que más afectación ha tenido con la reparación y rehabilitación de las calles en Xalapa, debido a que tienen que realizar recorridos por distintas calles cada día.

Juan Pablo Meza, taxista desde hace más de diez años, indicó que con la reparación de las calles debe trabajar al menos dos o tres horas más diariamente para poder lograr los recursos que requiere para el sustento de su familia.

No puedo estresarme porque eso te pone de mal humor, uno ya sabe que tiene que trabajar más para poder lograr lo que siempre se necesita a diario, lo que sí pedimos a las autoridades es que agilicen los trabajos porque algunas obras van muy lentas, expuso.

Para Federico Mendoza, taxista hace ya más de veinte años, no había existido ningún periodo en el que tantas calles de la ciudad estuvieran en reparación, por lo que considera que se debió tener una mejor organización de los trabajos realizados.

Si se siente mucho estrés porque un día sabes por cuáles calles irte para realizar el recorrido y al otro ya te cerraron también las vías alternas, lo que complica mucho que tengas una buena planeación de traslados, dijo.

Vanessa Gándara, ama de casa, refirió que el mayor problema se genera en las vías de mayor circulación y aquellas que conectan con varios puntos de la ciudad, motivo por el que, dijo, sería necesario que se agilicen las actividades y se programen las rehabilitaciones con mucho mayor tiempo.









“En Circuito Presidentes a veces te haces media hora, cuarenta minutos o hasta hora y media, eso depende del tráfico y del horario en el que realices el recorrido, como mamá opté por salir con mucha anticipación de casa para poder llegar a tiempo a la escuela y actividades de mis hijos, a veces espero cerca de ellos para recogerlos porque si me regreso a casa no me da tiempo de hacer nada, solo perdería las horas en el tráfico”, expresó.

Silvia Montero Salvador, empleada, manifestó que diariamente busca la manera de realizar sus recorridos de forma más práctica, por lo que hace uso de aplicaciones que le permiten identificar las zonas con mayor tráfico y así evitarlas.

Yo como ya sé cuáles calles están cerradas las evito y me voy por vías alternas, todos los días realizo mis recorridos de distinta forma, voy viendo las calles en las que hay menos tráfico y ahí me meto, algunas de ellas con poca circulación porque son desconocidas por los conductores, manifestó.

Mientras que Gonzalo Ibáñez, quien se dedica al transporte escolar, destacó que sale con hora y media de anticipación de su casa para poder cubrir sus rutas, ya que de él depende que los menores lleguen a tiempo a sus escuelas, además de que ha evitado realizar actividades previas a la hora de salida porque de lo contrario no llegaría para recogerlos.

“Yo tengo el compromiso de los horarios, así que tuve que ajustar mis tiempos, trato de salir con mucha anticipación y no alejarme mucho de las escuelas porque de lo contrario no llego a tiempo para recoger a los niños, es muy complicado poder cumplir con tantos cierres de calles por rehabilitaciones a las que se les deben sumar las manifestaciones, nos hace falta tener mayor conciencia por el otro”, opinó.

DESDE LA PSICOLOGÍA

La psicóloga Deseret Flores Blanco comentó que desde la visión profesional no se podría señalar que el tráfico por sí solo genere estrés en las personas; sin embargo, sí existe una molestia general por lo que ello implica. “Como profesionista y desde mi visión y experiencia en el área no considero que el tráfico sea el detonante del estrés”, dijo.

Refirió que no es cómodo el tener que estar esperando en una fila larga, esto puede traer ciertas ventajas colectivas que se deben considerar por la mayoría. “Como tal una consecuencia para la salud mental y física por resultado de quienes batallan con el tráfico no lo percibo”, expuso.

No obstante, la especialista manifestó que sí se percibe una incomodidad y molestia con el tráfico de la ciudad, hecho que debe considerarse como temporal y que tiene como finalidad un bienestar general local a largo plazo.