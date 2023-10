¿Ya estás listo para las compras de Todos Santos?

Las ventas de productos típicos de la temporada de Todos Santos están bajas. Comerciantes señalan que es algo cíclico, cada año previo a la celebración “parece que la gente guarda para poder gastar a final del mes”.

Masa de tamal hojas de maíz, pollo y flores de cempasúchil, todavía no levantan, “porque falta y además siempre ocurre que disminuyan porque el gasto que viene será fuerte para la mayoría de las familias que hacen tamales, pipián o mole, entre otros tantos platillos”.

¿Ya hay interés por Día de Muertos en mercados?

En mercados todavía no hay papel picado, todavía no huele a incienso y copal. Aún no huele a flor de cempasúchil y falta el bullicio de quienes hacen sus compras en carnicerías y puestos para empezar a elaborar su altar de muertos.

A poco más de un semana de la celebración de Todos Santos los comerciantes de los productos típicos como masa, hojas de maíz, flores y carne esperan pacientes a que comience la temporada alta de ventas después del día 20 de este mes.

Emma Herrera Elizondo asegura que en octubre las ventas no son tan buenas | Foto: Jesús Escamiroza

Don Guillermo Panes Álvarez, encargado de uno de los molinos de masa de la zona de Los Sauces, señala que las ventas no han levantado, “pero es normal, siempre sucede así. La gente tiene que ahorrar para gastar en hacer tamales y otros alimentos y más ahora que todo está caro”.

En el caso de este molino, comenta que ha mantenido los precios, hay rollos de 30 hojas de maíz desde 15 pesos hasta 50.

El kilogramo de masa está en 14 pesos para tamales. “No creo que suba en las próximas semanas, pero dependerá de lo que cueste el bulto de maíz”.

¿Cómo son las ventas en octubre?

Por su parte, la comerciante Emma Herrera Elizondo, coincide en señalar que las ventas están bajas en estos días y con más de 40 años vendiendo pollo, dice que es normal en estas primeras semanas de octubre.

Indica que ya será del día 30 de octubre en adelante que las amas de casa compran más pollo para preparar pipián, mole, tamales, chilatole y todos los platillos tradicionales de Todos Santos.

Si las familias gastan ahora, “pues es obvio que tendrán menos en esa fecha, las amas de casa recortan gastos para preparar más cosas”. En su caso, espera que se duplique su venta de pollo en las próximas semanas.

En el mercado se asoman tímidamente las primeras macetas con flor de Cempasúchil, que se venden en 25 pesos, pero dice don Martín Hernández, todavía no se venden mucho. “Esperamos que en los próximos días podamos vender más flor”.