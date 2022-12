Asegura AMLO que habrá relevo en 2024 con algún aspirante de su gabinete

“Voy a entregar la estafeta (en 2024) a agente experimentada. Ustedes los conocen", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que un reportero resaltó el crecimiento político del secretario de Gobernación, Adan Augusto López, aspirante presidencial para elecciones de 2024.

El presidente no negó el buen desempeño de secretario López Hernández, pero sí resaltó que los demás integrantes del gabinete también serían buenos candidatos: “cumple y cumplen también otros compañeros”.

Subrayó que el método de selección para el candidato de su movimiento político en Morena y partidos aliados va a ser por medio de encuesta.

“ Se le va a preguntar a la gente, y las preguntas son si lo conoces o no lo conoces; qué opinión tienes, buena, mala o regular; está acercando a la gente sí o no; es honesto sí o no; te gustaría que fuese el candidato si o no; de estos cuál te gustaría más; si botarías por él o por ella, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta", recalcó el presidente.

Asimismo, insistió en que sus adversarios deben apurarse a seleccionar a su abanderado, pues en el interior de su bloque político ya tienen definido el método de selección de candidatos.

Aprovechó para acusar que en la derecha hay demasiados aspirantes a la presidencia, pero considera que no tienen oportunidad de ganar.

“En en el flanco derecho hay como 50 y, ¿cómo le van a hacer?, ni siquiera han dicho que van a hacer una encuesta. A lo mejor están pensando que va a haber una decisión cupular, como un supremo poder conservador que va a decidir. ¿Quien va a decidir? Claudio (X. González), los potentados. Antes hacían acuerdos en la oscurito, pero ahora las cosas se saben antes de que sucedan”, dijo el presidente entre risas.

López Obrador no especificó a un funcionario que sea de su preferencia para sustituirlo en la presidencia, pero hizo incapié en tres de ellos.

“No va a haber tapados ni va a haber dedazo. Adán además de ser mi hermano es mi paisano, Marcelo es mi hermano, Claudia es mi hermana, lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación, en el pensar en el beneficio del pueblo, eso es lo mero principal, poner por delante el beneficio de la nación”, recalcó.

Añadió que esta muy tranquilo “porque todos son profesionales y cada uno tiene sus características propias y su estilo personal —diría el maestro Daniel Cosío Villegas—, pero las coincidencias en la necesidad de impulsar la transformación de México son notorias y eso, repito, es una dicha en lo personal, pero también es una garantía para el país, porque no cualquiera puede gobernar a México”, consideró.