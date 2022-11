AMLO minimiza reunión de la ultraderecha: Cada vez que quieran expresarse que lo hagan

Luego que miembros de la derecha y extrema derecha en el mundo se reunieron este fin de semana en la Ciudad de México para realizar la primera Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó sus actividades y aseguró que las ideas de este sector conservador no tienen posibilidad de “internalizarse” en la colectividad del país.

“Este es un pueblo muy inteligente, muy humano, muy progresista, es excepcional el pueblo de México, no hay que preocuparse de nada de eso, nada y cada vez que quieran expresarse que lo hagan y no pasa nada”, subrayó López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador aseguró que “Mexico está en un proceso de transformación” y la gente está muy consciente para evitar que avancen “esas actitudes retrógradas”.

Asimismo, dijo que “tampoco hay mucha diferencias” entre los conservadores que enfrenta de los partidos políticos en México y este grupo de Acción Política Conservadora internacional, aunque consideró que los segundos no ocultan lo que piensan, pero son iguales: “no nos debemos de ir con la finta estos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que sean más auténticos”.

Este fin de semana exponentes de la ultra derecha mundial, como el estadounidense Steve Bannon, el pinochetista chileno José Antonio Kast, el brasileño Eduardo Bolsonaro, el español Santiago Abascal, el argentino Javier Mileu o el polaco Lech Walesa se reunieron en la primera CPAC para impedir lo que ellos consideran el avance del comunismo, el presidente López Obrador expresó previamente: “Vinieron a México representantes del conservadurismo del mundo y se expresaron libremente y no pasa nada, no tenemos nada que ocultar", dijo el mandatario ante la reunión de los radicales de la derecha internacional en el hotel Westin Santa Fe.

Al minimizar este encuentro, también se refirió el presidente al actor y activista Eduardo Verástegui, quien fue impulsor de esta Cumbre y dijo: “Pues no pasa nada, a los personajes no les conozco, al menos este actor es hasta ahora que empezó a hablarse, tengo un mes o dos meses que sé de él, como yo ando en otras cosas también, no creo que la gente sepa quién es, porque son sectores”, subrayó.

También dijo que votó para que se le devuelva su cuenta de Twitter al expresidente estadounidense Donald Trump: “voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump, porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse”, dijo el mandatario federal.

Asimismo, reprochó que le critiquen algunos periodistas su defensa a Trimp y consideró que es una incongruencia de su parte que no apoyen la libertad de expresión y concluyó que “cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad”.

Concluyó que no va a pelearse con Trump por sus dichos en su contra, respecto a que lo obedeció al poner un mirto de soldados en la frontera sur de México: “no voy a pelearme con Trump ni me voy a pelear con el Presidente Biden, llevamos muy buena relación, cómo me voy a pelear con el Presidente Biden, si ya México es el principal socio económico y comercial de Estados Unidos”.