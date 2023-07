Jugadores de Halcones son detenidos, lo que sabemos

Xalapa, Ver.-Tres jugadores de Halcones de Xalapa, equipo que pronto participará en la nueva temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), fueron detenidos la madrugada de hoy, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por presuntamente participar en una riña en el interior de un antro que está en un centro comercial de la carretera Xalapa-Veracruz.

De acuerdo con reportes, los intervenidos son Shaquille "N", Édgar "N" y Thomas "N", quiénes fueron trasladados a las instalaciones del cuartel “Heriberto Jara Corona”, conocido como San José.

Informaciones señalan que participaron con otras personas en una trifulca en el interior del lugar mencionado, donde presuntamente resultaron lesionados algunas personas que habrían sido trasladadas a un hospital, sin embargo, no hay información oficial de estos hechos; aunque se dice que el interior del inmueble hubo varios daños.

Por esto la dierectiva del equipo Halcones de Xalapa lanzó un comunicado de este hecho que fue dado a conocer a través de las redes sociales, dónde circula un video que muestra la detención de dos extranjeros y un mexicano que se trataría de un seleccionado nacional.

Mientras tanto fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se espera pronto brinden información sobre estos hechos que sucedieron a primeras horas de este domingo.

¿Qué opina del hecho los directivos de Halcones?

Luego de las detenciones de tres jugadores de Halcones que sucedió la madrugada de este día, la directiva del equipo que participa en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), señala que por lo anterior el club extiende las siguientes aclaraciones.

El club condena cualquier acto de violencia; no toleramos ni promovemos actos que perjudiquen la integridad física y mental de las personas. No hay disculpa, ni excusa para reaccionar en esta forma y sobre todo: la violencia no se combate con más violencia.

Nuestra posición con los afectados es de total colaboración. En adelante, y por el resto de la temporada, se restringen las salidas a sitios nocturnos; incluso en sus días libres.

Los involucrados, restos del equipo y estás recibirán un taller intensivo para que todos ampliemos nuestra conciencia sobre temas de prevención de violencia y fortalecimiento de los valores de la institución. Posteriormente participarán en actividades de difusión y concientización.

Por ser este un hecho reciente, aún hay situaciones que se están esclareciendo y acciones que están por definirse, más tarde informaremos oportunamente.

Atentamente Club halcones de Xalapa.