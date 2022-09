Pedirán a colectivo de madres buscadoras no contaminar fosas

GUADALAJARA. Autoridades de Jalisco anunciaron que dialogarán con las dirigentes del grupo de Madres Buscadoras de Sonora para evitar que se repitan situaciones de manejo de restos humanos antes de que personal especializado llegue a las escenas de las fosas clandestinas.

Esta semana circuló un video en donde integrantes de este grupo sonorense descubrieron una fosa con restos humanos y los movieron antes de avisar a las autoridades para asegurar el lugar y, de esta manera, evitar la manipulación de las posibles pruebas, situación que se no se notificó a tiempo.

El pasado martes, las madres buscadoras de Sonora acudieron a un predio del municipio de Tlajomulco de Zúñiga conocido como la Piedrera, y en una loma hallaron una fosa clandestina de donde recuperaron restos humanos, de al menos seis personas, y los trasladaron a una zona plana sin esperar a que llegaran las autoridades para realizar las labores periciales correspondientes y asegurar el lugar.

Ese día, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, a través de sus redes sociales dio a conocer el hallazgo. “En Jalisco hoy encontramos restos humanos. No tuvimos apoyo de ningún gobierno para movilizarnos y tuvimos que hacerlo con nuestros propios recursos. Gracias a las familias que aportaron”.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, indicó que no tenían conocimiento de esa incursión que realizaron y que tampoco solicitaron apoyo, el cual, dijo, se les brinda siempre, pero aseguró que en esa ocasión no informaron de su presencia ni de los sitios a los que acudieron.

“Es muy delicado, hay que hablar con ellas porque no es posible eso, hay voluntad de coordinarnos pero no se puede ir por la libre porque entonces se está violando la ley, un problema tan duro y delicado no se puede enfrentar de esa manera, ya se estableció comunicación con ellas y vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder”, indicó el mandatario.

El gobernador explicó que a las madres buscadoras que no se les niega realizar sus actividades, pero pidió sí que notifiquen su llegada y sitios para realizar su búsqueda porque “lo que nosotros queremos es garantizar sus condiciones de seguridad, pero por otro lado que no se vaya a interferir con el proceso de la justicia y de las investigaciones al alterar escenas de delitos al tocar pruebas, hacer cosas que no estén coordinadas desde el ámbito institucional”.

Alfaro Ramírez, reiteró el apoyo al trabajo que realizan las madres buscadoras, pues dijo que entiende la lucha, pero les pide es que hagan las actividades de las formas adecuadas y apegarse al modelo que han establecido.

El mandatario aclaró que no se trata de limitar su presencia en el estado sino que la intención es darles las condiciones de seguridad para todos los procesos que hagan y todo sea apegado a derecho. También reconoció que se tiene amplia comunicación con ellas y la relación de trabajo es considerada como buena.

No es la primera vez que las madres buscadoras y el Gobierno de Jalisco tienen diferencias. En febrero pasado, los colectivos de Sonora acusaron a las autoridades de obstaculizar su labor en la entidad.

La acusación fue negada por el Gobierno estatal, que en aquella ocasión aseguró que sí dan apoyo a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Incluso, hubo una reunión entre Alfaro y representantes del colectivo sonorense, pero de nueva cuenta surgieron las diferencias con lo ocurrido esta semana.