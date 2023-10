Cuentas claras

Terminé un ciclo más. Me despido de la Secretaría de Bienestar y de mi cargo como Coordinador de los Programas Sociales en Veracruz con muchas satisfacciones, la mayor, el haber servido al pueblo veracruzano con una de las más nobles tareas que me pudo encomendar hace cinco años el presidente Andrés Manuel López Obrador, la entrega directa de programas sociales para el bienestar de la población.

El pasado lunes 25 de septiembre presenté mi renuncia al Presidente, con eso de que comienza a trabajar muy temprano se la envié en la madrugada. Si bien tenemos un coordinador general, mi renuncia la hice a la persona que directamente me designó, Andrés Manuel. En mi carta de renuncia, le comenté al Presidente que me iba no sin sentimientos encontrados pues aún resta mucho que hacer, pero es momento de que alguien más continúe el camino trazado y sé que hay personas muy capaces que continuarán el trabajo. Él o ella, estoy seguro, hará un gran papel.

Estoy muy contento porque creo que he contribuido de una u otra forma a esta transformación. Me voy convencido de que el Humanismo Mexicano es el camino para lograr reducir la desigualdad y la pobreza, para, en consecuencia, llevar justicia y paz. Esto no lo digo a la ligera, pues vimos los resultados aún en los momentos más inciertos como lo fue la pandemia.

Con un trabajo desde el principio más en territorio que en escritorio, caminando por cada pueblo y ciudad de este estado, fui testigo de cómo el Bienestar puede llegar a todos los rincones del país y cómo todo lo transforma; convencido de que no sólo da resultados inmediatos sino también los dará a largo plazo.

Desde la vacunación, la atención a damnificados por desgracias como huracanes, la incorporación de personas a todos los programas, y en especial de quienes más lo necesitan, estuve día a día trabajando con todo un gran equipo que puso un esfuerzo más que extraordinario para servir a Veracruz; de ellas y ellos me siento muy orgulloso.

Me dedico a partir de ahora, con toda la voluntad que me dan mis convicciones y el amor a mi pueblo, a un nuevo objetivo. Con nuevos planes y nuevas metas, pero siempre con un gran amor por nuestro querido Veracruz. De eso, que no quede duda.

Dejo cuentas claras y amistades que estoy seguro serán muy largas. Donde quiera que estemos, seguiremos trabajando por el bienestar de México.

¡Ánimo!

