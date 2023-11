En la espera

Estamos a cuatro días de que se revelen los resultados de la encuesta que decidirá quién coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Como sabrán, hace unas semanas dirigí una carta con una clara postura a la dirigencia de mi partido y a quienes organizan la encuesta ante el anuncio de retrasar por varios días la revelación de los resultados; la hice pública y la envié con un documento al que llamamos Acuerdo de Voluntades, el cual explico a continuación.

En el último mes especialmente arreciamos nuestro caminar por todo el estado para ir a platicar con la gente. Hemos visitado casi cien ciudades en donde organizamos la Tribuna Popular Abierta para escuchar al pueblo, ejercicio que nos ha servido como termómetro para conocer la opinión que mucha gente tiene sobre los problemas de sus comunidades y las propuestas que tienen para resolverlos.

También ha servido para medir la percepción del trabajo que nosotros, quienes representamos la 4T, hemos hecho en los últimos años. Todo lo que la gente nos ha dicho lo concentramos en un Acuerdo de Voluntades que da cuenta de lo que el pueblo aún demanda y que debe ser parte de la continuidad del movimiento de transformación. Como nos importa la opinión de la gente, salimos a escucharla y compartimos a la dirigencia lo que ésta quiere.

En esta recta final constantemente me cuestionan si estaré de acuerdo con los resultados, ya sea que me favorezcan o no. La respuesta es la misma siempre: el día 10 de noviembre acataré los resultados y haré un llamado a la unidad del partido, pues desde el inicio he expresado mi confianza en el Centro de Estudios Sociales de Morena y las encuestas espejo.

Dicha confianza la reafirmaré el día en que los resultados sean mostrados, explicados y toda suspicacia que pudiera haber se elimine. Confío plenamente en el trabajo de los dirigentes y de los responsables de realizar las encuestas, algunos de ellos compañeros de muchos años, respetables personas que siempre se han destacado por su cabalidad.

Ya lo he dicho y lo reitero, tengo la seguridad de que la encuesta la he ganado, y si por el bien del movimiento debo ceder mi lugar, lo haré. La paridad política de género no sólo debe ser un discurso sino acciones concretas que de verdad den una mayor apertura a espacios de participación política de las mujeres.

Siempre hemos luchado por ello, y por encima de cualquier interés personal está el interés por consolidar un movimiento honesto y congruente. Hay que ser congruentes; por lo tanto, si debo declinar en beneficio de un avance sustantivo para las compañeras que están en la vida política del país, y en particular de mi partido, lo haré, por el bien de Veracruz y México.

Una vez reiterada mi postura, no me queda más que hacer un llamado a la unidad comenzando por la militancia, esa que ha estado desde siempre y desde abajo empujando para que los cambios se hayan dado, y también un llamado a la unidad de quienes, sin ser militantes, simpatizan con el movimiento y están convencidos de que el cambio debe continuar, pues además saben perfectamente que no les traicionaremos.

Así, que desde esta espera, estaremos siempre guiados por los principios y valores con los que nos guía nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar. Así será, pase lo que pase.

