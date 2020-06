La familia, pilar de una nación

La familia es el pilar principal de una sociedad y base para la formación de una nación, donde se aprenden los valores y la práctica de los mismos. En ella se encuentra el amor, el respeto, la tolerancia, la seguridad, la educación y protección, sin importar la condición económica, cultural, intelectual y religión; la familia nos cobija, ama y respeta.

La familia es la estructura de un país donde una persona aprende los modos de vivir y tener una relación pacífica que debe ser unida y estrecha. Tener una familia es donde se cimenta la educación y los valores; aquí se constituye la formación de personalidad de los hijos y de cada uno de sus integrantes.

La familia es el pilar que fomenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano, es aquí donde enseñan las responsabilidades y obligaciones. Si todos los individuos crecieran dentro de un seno familiar, donde haya amor, respeto y comprensión, la sociedad tendría el sentido de responsabilidad definida y habría menos violencia.

Es importante saber que el núcleo familiar son los padres. Es hora que te des cuenta que ustedes son los formadores de un ciudadano o un delincuente. Si tú como padre o madre evades tus responsabilidades y obligaciones, sin darte cuenta delegas la responsabilidad de cuidado de tus hijos a los abuelos, por supuesto que habrá un desapego, por lo tanto no habrá comunicación. Debes tener diálogo con ellos y preguntar esto: ¿Cómo fue tu día en la escuela? ¿Cómo te fue con tu abuelo o la abuela? ¿Entregaste la tarea? ¿Cuáles son tus problemas o dolencias? ¿Hijo, sufres bullying? ¿Cómo te sientes en este momento? Debes saber qué les gusta y qué les disgusta a tus hijos.

Es hora de analizar en qué estás fallando, ya que se han formado adolecentes, hombres y mujeres, sicarios, homicidas, feminicidas, rateros, violadores, golpeadores, incitadores, mentirosos, personas sin miedo a la muerte e irrespetuosas. Hoy no se conoce la vergüenza, la piedad y el respeto por los semejantes. Deja de señalar y apuntar con el dedo culpando a los demás de lo que tú formaste, porque los padres de familia son responsable de lo que hoy se vive, no culpes a nadie más, ¡fuiste tú! Dura es la realidad, es hora de reconocer que la violencia que se vive hoy en nuestro país es producto de los hijos que abandonaste y no educaste.

El tejido familiar está dañado, la sociedad adolece y esté fracturada, lo que se refleja en los altos índices de feminicidios y de violencia brutal.

Algo muy importante es no fomentar la envidia, porque envidiar es codiciar, lo que lleva a que quieran las cosas fáciles y se perderán en caminos sin retorno. No les hagas creer que viven en una opulencia que no tienen; no les mientas, ellos se dan cuenta de todo.

