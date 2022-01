Nueva ola de Covid, misma incapacidad

En un momento en el que los contagios del Covid-19 y una de sus variantes más endémicas van al alza, nuevamente, como si fuera un déjà vu, se repite la historia de hace más de un año; no hay pruebas, mucho menos vacunas.

Ya vimos que la negligencia, incapacidad e inexperiencia han generado graves y mortales consecuencias. En la actualidad tenemos más de 300 mil familias de luto y este Gobierno continúa sin aplicar las suficientes vacunas, pruebas y acciones que salvaguarden la salud de todos los mexicanos.

El mandatario federal, que hoy es una estadística más de personas contagiadas, se presenta en videos que sube a sus redes sociales, para decir que no pasa nada, y como lo establece su regla de popularidad, anuncia que el Gobierno mexicano donará a Jamaica un lote de vacunas para el Covid-19 y así mitigar el impacto de la enfermedad en el país caribeño.

Y no tiene nada de malo ayudar al prójimo, lo malo es ser candil de la calle y oscuridad del país, cuando a la fecha todavía hay miles de mexicanos sin un esquema completo de vacunación y sin pruebas suficientes para el Covid-19.

Por si no fuera suficiente, las declaraciones, dichos y acciones de los encargados de la salud en el país, que piden no entrar en pánico, tomar té, miel, untarse Vaporub, los remedios de la abuela y no hacerse exámenes, sobre todo si son jóvenes y sanos.

Todavía seguimos esperando el sistema de salud que prometió la 4T, muy parecido al de Suiza o Dinamarca, mientras estamos en los primeros lugares de letalidad, y las estrategias de nuestros funcionarios son idénticas de cuando inició la pandemia.

La crisis de salud sigue afectando profundamente a los mexicanos, tanto así que somos uno de los países con mayor incidencia de mortalidad en el mundo. Por si fuera poco, no hay ni medicamentos para los niños con cáncer y también hay desabasto de pruebas para el Covid-19.

Los ciudadanos tienen que hacer filas de horas afuera de una clínica del IMSS deseando una cita, mientras el Gobierno manda a los niños y jóvenes a clases presenciales; tal parece que los mexicanos nos hemos convertido en los rehenes de la insensatez de un régimen que no es capaz de hacer una estrategia ante los picos de la pandemia y prefiere minimizar llamándole “covidcito”.

No olvidamos cómo en la primera ola de contagios, no solo el país, sino todo el mundo ya estaba en crisis, pero al Ejecutivo federal le cayó como “anillo al dedo” e invitaba a abrazarnos y salir de nuestras casas; ahora, frente a la cuarta ola y con cifras récord de contagios, dice que no caen mal unas caricias.

Qué podemos esperar de un “líder” que no usa cubrebocas, que minimiza el virus y desobedece las indicaciones de organismos internacionales. Es más la terquedad del Presidente populista que la convicción de servir verdaderamente a su pueblo, que en vez de otorgar más pruebas y vacunas nada más receta Vaporub.

