Solo Veracruz

Los que somos veracruzanos solemos jactarnos de todas las bellezas que tiene nuestro estado y por las cuales es reconocido en todo el mundo. Y no es para menos, pues por su cultura, su comida, sus paisajes, los lugares históricos, pero principalmente por su gente, Veracruz siempre ha sido uno de los principales destinos turísticos del país.

Quienes hemos nacido en esta tierra, desde pequeños comprendemos la importancia que Veracruz significa para el resto del país. Nuestro estado comúnmente suele ser referido por infinidad de motivos, desde históricos, políticos hasta los climáticos.

Es común aprender en la primaria la trascendencia de Veracruz por los hitos históricos, su papel en la Independencia, en la Reforma y en la Revolución, y el aporte al progreso del México posrevolucionario mediante sus recursos naturales, su situación geopolítica y su gente. Más allá de héroes o de importantes personajes políticos, ¿quién no se emocionó alguna vez con la historia de la cuatro veces heroica ciudad del puerto, donde la gente salió a defender su tierra de los invasores extranjeros aun sin saber usar un arma? Lo he dicho siempre, lo mejor de Veracruz es su gente.

Es por ello que siempre presumo ser un afortunado por haber tenido la oportunidad de recorrer todos y cada uno de los 212 municipios del estado para conocer y escuchar a su gente, a mi gente, actividad que siempre reconozco puso de ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador para todo aquel que aspire a realizar de manera honesta el oficio político. Ver, escuchar, abrazar a la gente, que te digan qué les interesa y qué les preocupa es todo un privilegio y una obligación.

Y es que solo así podemos decir que conocemos al estado, caminándolo, escuchándolo, conociendo lo bueno y malo que tiene; y precisamente eso es lo que hemos estado haciendo desde hace casi 40 años, por lo que puedo afirmar que conozco Veracruz.

Lo anterior me lleva a una reflexión de la que concluyo que lo que no se conoce no se quiere, y que lo que no se quiere no se defiende; por eso, cuando aparecen falsos profetas que nunca han caminado, recorrido, vivido a Veracruz, y llegan con un discurso que afirma que lucharán por las y los veracruzanos, simplemente pienso que nadie dará, nadie hará todo por algo que nunca ha intentado, de verdad, conocer.

No nos rasgamos las vestiduras, pero quienes quieran ser la voz de las y los veracruzanos, quienes quieran estar al frente de sus intereses, deberán comprender su contexto y su idiosincrasia, no de manera somera sino profunda, si es que de verdad existe compromiso por ayudar y transformar a este estado.

Y la verdad, sin afán de ser pretencioso, yo soy uno de ellos y a las pruebas me remito. Estaremos en la encuesta para ser el próximo gobernador y lo vamos a lograr, vamos a ganar. Ya lo verán, ¡ánimo!

Facebook: @ManuelHuertaLG

Twitter: @ManuelHuertaLdG

Instagram: manuelhuertalg

TikTok: manuelhuertalg

Youtube: @ManuelHuerta

Threads: @manuelhuertalg