Al regresar a clases presenciales, el sistema educativo se ha olvidado de incorporar los beneficios de aquellas herramientas digitales que se aprovecharon durante la pandemia, por lo que es necesario que tanto docentes como autoridades educativas hagan una evaluación e incorporación de todo aquello que pueda mejorar la práctica docente. El sistema educativo nacional demanda en todos sus niveles el acceso, uso social y educativo, alfabetización digital y apropiación social de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´S), dado que vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada.



Aunque el concepto de las referidas tecnologías abarca múltiples dispositivos (la televisión, el teléfono, el video), en la sociedad actual los medios más utilizados para múltiples actividades son los ordenadores y los dispositivos móviles. Y a su vez, Internet se ha convertido, indiscutiblemente, en el principal canal de comunicación a nivel global. El uso de Internet en muchas actividades de aprendizaje ofrece un sinfín de recursos y posibilidades pedagógicas que todavía no han sido exploradas suficientemente. El impacto de las TIC´S en el ámbito educativo es uno de los mayores cambios que ha vivido el sector de la enseñanza en los últimos tiempos.



Sin embargo, aunque hace ya décadas que las nuevas tecnologías irrumpieron en las aulas del país, todavía no se ha dotado a los centros de la infraestructura ni la formación necesaria para sacar el máximo rendimiento de las herramientas digitales. Y es que a pesar de los numerosos estudios que demuestran los beneficios del uso de las TIC´S en los procesos de aprendizaje, el gobierno federal no acaba de apostar de forma decidida por la transformación digital en la educación, comenta Helena Martínez Guimet.



Martínez Guimet considera que el contexto actual nos ofrece una oportunidad única para valorar el impacto de las tecnologías. Por eso, se debe aprovechar la influencia de las tecnologías y la comunicación en los niños y niñas, y con los jóvenes para organizar el currículum escolar de una manera más dinámica, transversal y colaborativa.



De acuerdo con Julia M. Cameron, la transformación digital de la educación está revolucionando la enseñanza desde muchas perspectivas. Queda claro que, en el contexto actual, las TIC´S ofrecen múltiples posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, formarse en el uso pedagógico de las TIC´S aplicadas a la educación es una apuesta de futuro segura.



En definitiva, la transformación digital en la educación supondría una mejora en la actividad de todos los agentes implicados en el área educativa y en el propio desarrollo del país. La revolución tecnológica es una realidad en la que el ámbito educativo no puede quedar al margen.



La SEP debe reconsiderar sus políticas educativas y financieras para que el sistema educativo se acople a las demandas sociales y convierta a las escuelas en verdaderos ambientes digitales de aprendizaje. Preocupa lo que se dedicará a la educación en el PIB 2023, solo hay un aumento del 4.7% del año anterior y el 5.1 % para recuperar un año de aprendizajes perdidos.



Muchas necesidades, pero pocos recursos. Es urgente y necesario un proceso permanente de profesionalización y capacitación docente respecto a las herramientas tecnológicas y los ambientes virtuales, así como un mayor compromiso del Estado para brindar las condiciones necesarias y que estos beneficios lleguen a las escuelas que más lo necesitan. Si consideramos que la educación de calidad es un derecho humano, es necesario también reflexionar en relación con el uso de las tecnologías como un requisito indispensable de la equidad.



