Veracruzanos logran podio en Campeonato Nacional de Ultimate Frisbee

Un grupo intrépido de xalapeños y peroteños se unieron para conformar la selección de Veracruz de Ultimate Frisbee, para tomar parte del primer Campeonato Nacional de Selecciones Estatales 2023 en modalidad mixta, que se desarrolló en la Ciudad de México, en donde lograron un destacado segundo lugar.

La competencia se desarrolló en la capital del país, con sede en Ciudad Universitaria, en donde los veracruzanos mostraron gran actitud y mucho compromiso que lograron traer a nuestras tierras un destacado lugar.

Es verdad, cayeron contra San Luis Potosí con marcador de 11-7, sin embargo, lo mostrado es magnífico, pues solo tuvieron una sesión de entrenamiento que sirvió finalmente para ser la segunda mejor selección del país.

Deportes Xalapeños brillan en el Mundial de Para Powerlifting Veracruz 2023

¿Cuáles fueron los resultados del Campeonato Nacional de Selecciones Estatales?

El primer lugar nacional fue para el equipo de San Luis Potosí; segundo, Veracruz; tercero Morelos y cuarto lugar, Yucatán. Los resultados del equipo de la entidad fueron: San Luis Potosí 11, Veracruz 7; Puebla 4, Veracruz 12; Nuevo León 3, Veracruz 13 y Yucatán 3, Veracruz 13.

Este evento que se realizó por primera vez en la rama Mixta de la categoría Élite reunió a los estados de Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, CDMX-UNAM, Veracruz, Yucatán.

El equipo veracruzano se conformó por medio de “try outs”, en donde vieron la actitud de cada jugador para ser seleccionado y de ahí eligieron a los mejores que están jugando en Entidad.

Los jugadores son de los equipos de Xalapa, Chile Seco y Mamba; Unders y Adventure, de Perote.

Paola Alarcón Rosales, una de las jugadoras del equipo dijo sentirse muy orgullosa de lo que lograron.

“Muy contenta, pero muy orgullosa, ya que realmente entrenamos juntos en conjunto un fin de semana, entonces creo que fue algo muy bueno por lograr un segundo lugar en tan poco tiempo de preparación juntos”, explicó para Diario de Xalapa.

Remarcó el acoplamiento como conjunto, pues se acoplaron muy bien, "y jugamos excelente, creo que el siguiente año podemos ganar el primer lugar, si seguimos entrenando. Estoy muy orgullosa de poder traer el segundo lugar a Xalapa con mis compañeros”, explicó.

Lo que sigue para cada uno de los jugadores es tomar parte de los siguientes torneos, para esperar la fecha de participación en el torneo máster, con jugadores mayores de 30 años; luego continuarán los Panamericanos en donde esperan lograr un boleto para asistir al mundial de esta especialidad.

Agradece a su equipo Chile Seco

Alarcón Rosales, que también es licenciada en Nutrición, Masoterapeuta y Cosmetóloga Corporal, platicó que su equipo Chile Seco se encuentra “entrenando excelente”, los días jueves y domingo, en donde pulen técnicas y la mentalidad, factor muy importante dice ella, para dar lo mejor de sí en el pasado nacional de selecciones estatales.

“Agradezco mucho a mi equipo, porque me ha preparado para ser una jugadora de calidad y me seguirá preparando en un futuro para mejorar en lo que me haga falta”, dijo.

En el campeonato, el primer lugar nacional fue para el equipo de San Luis Potosí; segundo, Veracruz; tercero Morelos y cuarto lugar, Yucatán/Foto: Cortesía | Paola Alarcón Rosales

Y agregó: “Mis agradecimientos por lo que logré, gracias a mi equipo Chile Seco, a mi entrenador José María García, que nos ha ayudado a crecer como equipo, además le agradezco a mi mamá que me apoya siempre en todo”.

“También a Jaime Fuentes Gallardo que fue el coach que nos llevó al Torneo Nacional por Estados, así mismo doy gracias a la selección, porque entre todos logramos sacar este torneo al echarle todas las ganas para lograr el segundo lugar para Veracruz”, concluyó.

La deportista no es improvisada, cuenta con experiencia adquirida en torneos importantes con el Ultimate Frisbee, disciplina que la ha llevado a jugar en eventos realizados en Ciudad de México, Cuernavaca, San Luis Potosí, Playa del Carmen, Querétaro, Guadalajara y Colombia.

Cuenta con campeonatos estatales y nacionales, y pronto espera lograr uno internacional con su equipo Chile Seco y por qué no, con la selección estatal o nacional.