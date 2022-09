Boxeo como enseñanza de vida y superación; la historia de Iván Flores

Córdoba, Ver.- Desde que Iván Flores Escobar entró en el mundo del deporte, el boxeo profesional le enseñó su misión de vida. Tras varios años de competencias, ahora él ayuda a los jóvenes a alcanzar sus sueños y a más mujeres a empoderarse y conocer la defensa personal.

Todo empezó en la ciudad de Tijuana cuando Iván se convirtió en boxeador profesional, tras varias competencias en Las Vegas y en la República una lesión puso en peligro su futuro deportivo, pero sus ganas y motivación por seguir adelante lo hicieron pasar ese mal rato y superar los obstáculos.

Lo que parecía nublar su camino le dio una vuelta a su destino, al llegar a Córdoba empieza a trabajar como entrenador en distintos gimnasios hasta que rentó su propio local en donde estuvo 6 años, "ahí empecé hacer historia y mucha gente me empezó a buscar y busqué hacer mi sueño realidad: puse un gimnasio de boxeo".

El boxeador profesional, quiropráctico, preparador físico y deportivo, ahora ve realizados sus sueños de ayudar a más jóvenes a vivir lo que él con esfuerzo, disciplina y constancia consiguió.

"El box es mi pasión, es algo que forma parte de mí. Gracias a este deporte conocí a mi esposa, quien también boxea, incluso una vez que competí ella me dirigía en la esquina mientras mis hijos estaban en su vientre; nosotros desayunamos, comemos y cenamos boxeo en casa", comenta con orgullo Iván Flores Escobar.

Desde hace más de 4 años que plantó los cimientos del Centro de Alto Rendimiento de la Avenida 19 entre Calles 4 y 6 número 418, el entrenador ha buscado demostrar por qué este deporte es la mejor decisión, no sólo para la atletas, sino también para que más mujeres aprendan defensa personal.

"Nosotros venimos a romper el mito de que el boxeo era solo para los hombres, creamos un concepto en el que niñas, señoras empezaron a venir y les dimos un entrenamiento que no era de agresión, al contrario era para defenderse", señaló el profesor Iván.



¿Cuáles son los beneficios del boxeo en la salud?

El boxeo no sólo es un deporte de defensa también ayuda en muchos aspectos físicos que benefician a la salud, es llamado "el deporte más completo a nivel mundial", agregó el entrenador.

Tiene cardio, fuerza, resistencia, coordinación, explosividad y condición física, es un ejercicio ideal para bajar de peso ya que se activan las distintas partes del cuerpo.

"Tenemos muchos casos de éxito de personas que han bajado más de 40 de obesidad, también hay quienes vienen para desestresarse después del trabajo"; añade que en casos de depresión y ansiedad el box les ha ayudado para sacar todo el estrés.

En el caso de las mujeres se ha logrado preparar a chicas que ya están compitiendo en este deporte, el equipo de deportistas que ha preparado Flores Escobar hoy destacan en competencias locales y estatales con una efectividad de 90%.

El entrenador busca que en próximas fechas se consiga que Córdoba sea sede de un campeonato nacional de boxeo y cada sábado regresen las tardes de boxeo para que se promueva el amor al deporte, que todos se pongan los guantes y vivan esta adrenalina.

