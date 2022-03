En nacional de Halterofilia, xalapeñas buscarán boletos al mundial

Las xalapeñas Yaretzi Josett Parra Salazar, Amairani Shecid Reyes Martínez y Daniela Yazmin Tapia Chacón asistirán al Campeonato Nacional Juvenil Sub-20 de pesas que será selectivo para el Mundial Sub-20 y primer clasificatorio a Campeonato Panamericano Junior.

Yaretzi Josett, es división 64 kg, categoría Sub 20, mientras que Amairani Shecid es 45 kilogramos, Sub 20 y son entrenadas por Ana Cristina Huesca Pérez, mientras que Daniela Yazmin Tapia Chacón es 45 kilogramos, Sub 17 y es alumna de José Manuel Hernández Tapia. Mediante la convocatoria se da a conocer que será en Monterrey, Nuevo León del 25 al 27 de marzo en instalaciones del Gimnasio de Halterofilia del Centro de Alto Rendimiento.

Las tres competidoras cuentan con amplia experiencia; Yaretzi ha ganado oros en Juegos Nacionales de Conade, mientras que Amairani Shecid ha conseguido platas nacionales; Daniela Yazmin en el Torneo Nacional del Pavo 2021 ganó oro y dos bronces.

Deportes Califican 20 xalapeños a regional de halterofilia pero lamentan la falta de respaldo de autoridades deportivas

Además las jóvenes se encuentran clasificadas al Nacional-Regional en donde buscarán calificar a próximos Juegos Nacionales de Conade 2022.

Luis Tapia Arizmendi entrenador de halterofilia destacó el trabajo que han realizado las tres pesistas y es "porque están concentradas en sus objetivos, así como los que lograron calificar al regional. Tenemos mucho talento, Xalapa tiene nivel y eso se lo dan las mujeres. En hombres igualmente tenemos nivel, pero las chicas competidoras son potencia", destaca.

Leer más: Equipo de lucha Yaocíhuatl enseña valores y respeto