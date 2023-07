¿Cómo sabrá el vino de capulín? Familia de Alto Lucero hace producto veracruzano

La familia de Juan de la Fuente Viveros produce el vino de capulín “De la Fuente” desde hace más de 3 años en Mesa de Guadalupe municipio de Alto Lucero.

Se trata, explicó, de una fruta cien por ciento orgánica que tiene antioxidantes y vitaminas lo que la convierte en una bebida rica y digestiva.

¿Cómo se trae el fruto para hacer el vino?

“Es extraída naturalmente de las sierras como Misantla y también de mi pueblo natal Mesa de Guadalupe, entonces es un producto cien por ciento natural. Tiene un poco de alcohol, pero son pocos grados como 12 o 13 grados”.

Es una empresa familiar, pues, aunque al inicio don Juan lo producía solo para su consumo, poco a poco empezó a ser del gusto de la gente y ahora lo ha lanzado al mercado.

La aceptación ha sido buena; anualmente venden cerca de 600 botellas y este año ya lograron producir 800 que esperan colocar.

“Y ahí vamos, echándole ganas, todo es cien por ciento orgánico, el capulín es una fruta que se da, silvestre, no lleva ningún agroquímico ni fertilizante ni nada, no lleva nada y por eso es cien por ciento orgánico, no tiene plaguicida que haya que atacar, no tiene nada a comparación de otros productos que consumimos”.

Una botella de vino cuesta 150 pesos, pero cuando está en oferta se puede encontrar hasta en 120 pesos cuyo sabor lo vale.

Aunque la empresa la emprendió con dos de sus hijos, todos tienen sus actividades y han encontrado en la producción de vino una forma de obtener un ingreso extra y también de deleitar paladares.

De la Fuente es un vino totalmente veracruzano | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Recuerda que la idea surgió porque hace algunos años acudió a una escuela que llamaban “La Misión Cultural” donde enseñaban carpintería, albañilería, cocina y él se interesó por el proceso para elaborar vino y así aprendió.

“Llegó por parte del municipio en ese entonces, ya no he sabido de ellos, no sé si sigue, pero ahí aprendí el proceso, lo comencé a hacer para mi consumo y bueno ya estamos en el mercado”.

Quien desee probar el rico Vino de capulín de La Fuente puede llamar a los números 2281051100 o al 2288359918 o encontrarlo en redes sociales con su nombre