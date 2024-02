Martes 13: ¿Qué no hacer si eres supersticioso?

Córdoba, Ver.- Para muchas personas el “martes 13” es una fecha de mal augurio, es decir se tiene la creencia de este día se deben realizar algunos rituales para la protección y mantenerse alejados de cosas negativas.

Ya sea que seas supersticioso o no, te contaremos por qué para algunas personas en todo el mundo esta fecha representa algo malo.

En el terreno espiritual el número 13 se ha relacionado por siglos a supersticiones y creencias que tienen que ver con el tema de la muerte, inclusive algunos numerólogos reiteran esta hipótesis de mal augurio.

El tema es conocido a nivel mundial, inclusive en países de medio oriente se le da tanta importancia que se han llegado a construir importantes edificaciones sin contemplar el “piso 13”, es más elevadores no tienen ni si quiera ese número.

Pero en América y Europa también se tiene la creencia de que el “martes 13” o el simple número 13 son señales de un mal presagio, y esto en diferentes culturas y religiones.

¿Por qué se cree que el martes 13 es de mala suerte?





Ahora bien, empezaremos por comprender de donde nace esta idea o creencia de mala suerte. De acuerdo con algunos historiadores el día martes está relacionado de forma directa con el planeta Marte. Es considerado por los romanos como el Dios de la Guerra, además de que tiene la referencia de ser un planeta de color rojo, que lo relacionan con la sangre, muerte y destrucción.

Mientras que en los arcanos mayores del Tarot el 13, es conocido como un arcano sin nombre, y la imagen de la carta es un esqueleto que porta una guadaña (cuchilla curva insertado en un palo largo).

Con el paso de los años se le ha relacionado al “martes 13” una fecha de catástrofes, ya que se le asocia con eventos históricos que ocurrieron esta fecha en diferentes años, como lo es la caída de la gran Constantinopla, o la confusión de lengua en la Torre de Babel.

en América y Europa también se tiene la creencia de que el “martes 13” o el simple número 13 son señales de un mal presagio, y esto en diferentes culturas y religiones/ Foto: Alina Vilchenko / Pexels

Cabe mencionar que en otros países además del “martes 13” también se considera una mala fecha el “viernes 13” ya que en esta fecha falleció Jesús.

Todas estas creencias han perdurado por los años, de generación en generación, se pasan consejos para que este día no pases debajo de una escalera, no tengas artículos u objetos rotos en casa, hagas limpieza de tu hogar tanto física como espiritual, prendas veladora o realices algún ritual para protegerte de las malas energías que se cree andan sueltas esta fecha.

Ya sea que creas o no en temas espirituales, debes saber que el “martes 13” es solo una fecha más en el calendario y depende de tu energía y mentalidad como te vaya en el día, así que no te enfrasques en mitos urbanos y trata de mantener pensamientos positivos que eso es lo que atraerás a tu vida no solo en “martes 13” sino durante todos los días.

¿Cuándo es el día del soltero en México?

Ahora bien, esta fecha, 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Soltero, así que si no tienes pareja para festejar el Día del Amor y la Amistad (14 de febrero) debes saber que hoy es la fecha indicada para celebrar tu soltería.

Esta fecha se creó para crear conciencia entre las personas que no tienen pareja, a que aprendan a celebrar sin la necesidad de tener una pareja, es decir puedes planear un día para festejar tu solo, al ir al cine, a un restaurante, a un museo, comprarte un regalo, darte un día de relax, el caso es aprender a disfrutar de su soledad.

Así que no todo es superstición con el “martes 13”, puedes aprovechar el día para consentirte o disfrutar con otros amigos que también estén solteros.