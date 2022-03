Irina Baeva vive la guerra en Ucrania a distancia: compartió cómo es su situación familiar

Muchos artistas han abandonado su tierra natal para mudarse a México, ya sea para cumplir sus sueños, en busca de mejores oportunidades de trabajo, etc. Irina Baeva dejó Rusia hace varios años con el objetivo de convertirse en actriz. La famosa vive la guerra en Ucrania a distancia: compartió cómo es su situación familiar.

Este jueves se cumplen 7 días desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara la orden en enviar una ‘operación militar especial’ en tierras ucranianas.

¿Cómo se encuentra la familia de Irina Baeva en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania?

La actriz de 29 años que logró enamorar a Gabriel Soto, dio una entrevista a reporteros del programa matutino Hoy tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes le preguntaron sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues su familia actualmente vive en territorio ruso.

"Mi familia está bien, yo estoy en constante comunicación con ellos", reveló. "Todo está tranquilo, ellos están bien", expresó la actriz.

La intérprete de novelas como ‘Soltero con hijas’ externó que es muy importante para ella tener noticias sobre su familia y que todos los días suele ponerse en contacto con ellos a pesar de la diferencia de horario.

“Nos estamos mensajeando todos los días, todo el día. Estamos hablando, obviamente con la diferencia de horario pero hasta ahorita todo está tranquilo…”, dijo.

A pesar de las sanciones que algunos países del mundo han impuesto contra Rusia, la actriz e influencer no profundizó en el tema.

“Miren, chicos, en cuanto a esos temas, a mí no me corresponde hablar de temas políticos. Sé que son temas importantes y todos tenemos una opinión al respecto, en esta ocasión yo me guardaré la mía”, dijo Irina, quien se caracteriza por ser una persona muy directa y sincera.

Irina Baeva actualmente tiene una relación con Gabriel Soto | Foto: Instagram | @irinabaeva

¿Irina Baeva ya puede obtener su nacionalidad mexicana?





Irina Baeva aprovechó para demostrar lo orgullosa que está de todas las metas que ha alcanzado al estar en México, de hecho está a nada de cumplir 10 años en este lado del mundo, por lo tanto, afirmó que está preparada para obtener la nacionalidad mexicana:

“Me encantaría, la verdad, porque finalmente México es mi primera y segunda casa, entonces me encanta, me encantaría ser mexicana…”, expresó Baeva.

“Realmente ya lo puedo hacer por cuestión de mis papeles. Ya llevo prácticamente 10 años en México, ahorita en julio ya van a ser 10 años”, concluyó la actriz de origen Ruso.

Irina Baeva afirmó que está preparada para obtener la nacionalidad mexicana | Foto: Instagram | @irinabaeva

¿Cuántos decesos se han registrado tras la invasión de Rusia?





De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, hasta el momento se han contabilizado más de 2 mil ciudadanos fallecidos después de los ataques armados lanzados por Rusia el pasado 24 de febrero.

Además, cientos de hospitales, edificios, guarderías e infraestructuras de distintos puntos de Ucrania han sido destruidos.

Rusia lanzó los primeros ataques armados contra Ucrania el pasado 24 de febrero | Foto: AFP

