Exigen luminarias en colonia de Alvarado ante riesgo de accidentes o asaltos

Alvarado, Ver.- A través de las redes sociales habitantes de la colonia Lomas del Rosario en el municipio de Alvarado hacen un llamado al ayuntamiento para rehabilitar la red de luminarias de la zona ante el riesgo de inseguridad para personas que salen a trabajar muy temprano y estudiantes.

La situación se viralizó luego de que la usuaria Adriana López mostró imágenes de las oscuras calles por las que transita para ir a trabajar, pues menciona que no hay ninguna luminaria por la zona.

Te puede interesar: Violencia e impunidad pueden erradicarse reconociendo el valor de la familia: Arquidiócesis

En la publicación la chica relata que con el sueldo que perciben prefiere caminar y ahorrarse el transporte ya que de tomarlo más del 35 por ciento de su salario lo destinaría en taxis.

Argumenta que esta caminata la toma como ejercicio, ya que debe bajar y subir las escaleras que comunican a su colonia con el centro pero teme set víctima de algún delincuente que aproveche la oscuridad para cometer algún tipo de abuso o robo.

¿Cuál es la historia de la persona que hizo la denuncia?

Local Trabajarán en municipios con mayor incidencia delictiva en Veracruz

“Soy una empleada más de un negocio local de Alvarado, gano un poquito menos del sueldo mínimo, así que mi sueldo semanal está ya clasificado para todas mis necesidades básicas. La verdad intento caminar a mi casa, como una rutina de ejercicio y también para ahorrarme dinero ya que si pagara taxi todos los días porque trabajo los 7 días de la semana se me iría el 35% de mi sueldo semanal",

Además, "lo que ven en la parte de abajo no es una imagen mal tomada o algo parecido son las escaleras que tengo que subir diariamente para llegar a mi casa, vivo en la colonia Lomas del Rosario. Nunca hago esto de quejarme o cosas así, pero la verdad no quiero dejar de caminar, me gusta hacerlo, pero encuentro muy peligroso subir a mi casa porque ya llegó el punto donde no se ve nada".

Por lo que "hago un llamado al ayuntamiento de Alvarado, para ver si pueden solucionar ese problema, la verdad no esperen a que alguien la asalte o pase algo peor, para proceder a poner alumbrado”, es parte de la publicación.

Ante esto los usuarios de las redes se han solidarizado con este llamado y piden al ayuntamiento atender la ausencia de luminarias porque los habitantes de colonias como la antes mencionada se encuentran sobre la carretera y están obligados a usar las escaleras para llegar al centro.