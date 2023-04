Zona norte lleva 6 años de sequía continua, asegura líder de CNC

La sequía ha causado estragos "tremendos" de norte a sur del estado, tanto en la ganadería como en la agricultura, afirmó el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, Manuel Guerrero Sánchez, al señalar que en la zona norte llevan seis años de sequía continuos.

Consideró que es un tema que se debe atender con suma responsabilidad por parte del gobierno federal, estatal y las distintas instancias gubernamentales, pues cada región presenta situaciones diferentes en el tema del agua dependiendo si se trata de actividades agrícolas o ganaderas.

¿Qué afectaciones quedan en la agricultura?

"La mortandad de ganado, en la zona norte, tenemos seis años continuos pasando sequía, hasta ahorita está semana empezó a llover, lo que es una bendición, pero todos sabemos que para la agricultura en el caso de granos y oleaginosas es tarde, pero en el caso de la ganadería la lluvia es muy oportuna porque vamos a tener, si siguen las lluvias, un porcentaje muy bueno de pastizales que van a estar disponibles para nuestros hatos ganaderos”.

Señaló que no han quitado el dedo del renglón en cada reunión que tienen entre el sector porque los diferentes afluentes han sufrido una baja importante.

“Tanto presas, como ríos, como lagunas, como vasos de captación de agua y que hoy estas lluvias que apenas se presentaron, realmente no ha habido escurrimientos todavía importantes”.

Por ello, dijo que esperan que este 2023 sea un año benéfico, y que las lluvias que llegan “temprano”, que son bien recibidas y con mucho beneplácito por el sector, continúen.

“Para que tengamos un buen año agrícola, un buen año ganadero para todo el sector”, abundó el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias.

Precisó que, en el tema de granos y oleaginosas, la producción tanto de maíz, frijol, sorgo y soya, cayó de manera "impresionante", entre otras razones por la situación climática.

“Aunado a la falta de apoyos, a la falta de programas, a que nos quitaron el financiamiento, no tenemos seguro, hoy realmente no hay un acompañamiento ni técnico ni productivo ni del gobierno”. Así, dijo que el reclamo en Veracruz es el abandono por parte del gobierno hacia los campesinos y la falta de apoyo en la comercialización.

“Se sienten solos, sienten que no hay apoyo para la comercialización, que no hay un respaldo para los precios y sobre todo no hay un respaldo financiero para que ellos puedan tener en sus paquetes tecnológicos una certeza de que van a tener el recurso para poder comprarlos”, concluyó.