Realizarán auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco

La Comisión de Vigilancia del Congreso local ordenó una auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco, la cual realizará la Secretaría de Fiscalización del Legislativo.

El diputado integrante de la Comisión de Vigilancia, Paul Martínez Marié dio a conocer que dicho acuerdo se votó en la última reunión de la Comisión de Vigilancia.

Indicó que la fecha de inicio de la auditoría dependerá de los tiempos de la Secretaría de Fiscalización.

¿Cómo se aprobó la auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco?

Refirió que para aprobar la auditoría se consideraron las denuncias ciudadanas, la queja del regidor por las agresiones y el antecedente que se tenía en la Comisión de Gobernación relacionado con una confrontación entre los integrantes del Cabildo.

"Fue por unanimidad, no hay un solo voto en contra mi una abstención para solicitar esa auditoría. Yo no tengo autoridad para mandar una auditoría si no e porque los compañeros diputados la aprueben. La auditoría es un acompañamiento para demostrar que las cosas se están haciendo de manera correcta", dijo.

Destacó que hace un mes en el Congreso local se firmó una minuta en el Congreso local, a través de la cual tanto el regidor único, Ivan Edilberto Munguía Vargas, como el alcalde de Ayahualulco, Arturo Morales Rosas, se comprometieron a llevar un trato cordial, mismo que rompieron hace aproximadamente 15 días cuando se registró el incidente de violencia en la sesión privada de Cabildo, donde el regidor fue golpeado.

Ante los señalamientos de los pobladores de Ayahualulco, quienes aseguran que él como diputado está a favor del regidor, Martínez Marié aseveró que no tiene injerencia en el tema y no conoce a las personas inconformes.

Previamente, pobladores de Ayahualulco se manifestaron en el Congreso local | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

"Yo no tengo injerencia, no he ido a Ayahualulco, no conozco a la gente que respalda al regidor, ni a la gente que respalda al alcalde, no es mi Distrito, aquí la molestia es que formo parte tanto de la Comisión de Vigilancia como de la de Gobernación y me tocó atenderlos en el lado de Gobernación, firmar una minuta con ellos, junto a la diputada Margarita Corro, en donde se comprometían a llevar la fiesta en paz, firman la minuta y quince días después golpean al regidor", expuso.

El diputado consideró que no existe razón de ser para que los pobladores mantengan tomado el palacio municipal, ya que la auditoría que se solicitó para desalojarlo fue autorizada.

"Estamos haciendo lo propio en lo correspondiente al tema conciliatorio en la parte de Gobernación y en la Comisión de Vigilancia en el tema administrativo, no nos corresponde ver el tema de ingobernabilidad, pero tratamos que eso no se replique y existan acciones como estas. Desconozco qué es lo que piden porque si lo que solicitaban era la auditoría y ésta ya se aprobó, ya no tendría sentido que tuvieran tomado el palacio", agregó.