No debemos absolutamente nada: diputado rechaza desvío de recursos

El diputado del Distrito de Coatzacoalcos, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, aseveró que hay una campaña política "mal hecha" en su contra por personas que buscan "subir de nivel en Morena".

Esto al asegurar que solventó todas las observaciones y que no tiene nada que aclarar a la Auditoría Superior de la Federación o el Orfis por el periodo 2018-2021, cuando fue alcalde de Agua Dulce.

El legislador se refirió a una nota informativa en la que se da a conocer que fue requerido por la ASF por observaciones mayores a 100 millones de pesos.

"Es necesario aclarar que nosotros ya comprobamos nuestras cuentas, desde 2018, ya nos entregaron las constancias, no debemos absolutamente nada, hemos solventado todo", dijo.

Indicó que el organismo fiscalizador federal solicitó la información al actual alcalde de Agua Dulce, José Noé Castillo Olvera, no precisamente a la administración a su cargo.

"Presentamos un escrito en donde puntualizamos que en la entrega-recepción se señaló en dónde quedó la información y la manera en que se entregó. No requieren a Sergio Ricárdez, requieren al ente, al actual alcalde, nos hacen el requerimiento a nosotros de manera indebida, pero respondimos”, expuso.

Al mencionar que se inscribió en el proceso interno de Morena para contender por buscar nuevamente un curul local, manifestó que algunos compañeros de su partido tienen intereses electorales.

“No me gusta hablar del fuego amigo porque eso es antagónico, hay intereses electorales de otros compañeros que quieren escalar dentro del movimiento y está bien, pero lo que no acepto son las estrategias de difamación en contra de otros, que sea el propio trabajo el que los recomiende, no la lengua, eso no es así. A donde nos manden a servir lo hacemos, si no nos requieren está bien, sí nos registramos ayer (en el proceso interno), pero esto es un tema político, es una mala estrategia”, comentó.