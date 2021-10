En Xalapa, familias salen a gritar "Sí a la vida"

Xalapa, Ver.- "Sí a la vida" gritan integrantes de agrupaciones católicas, sacerdotes, religiosas y población en general durante la marcha nacional por la mujer y por la vida a la que se sumó Xalapa.

Con globos y paliacates azules y rosados, familias completas marchan desde el Teatro del Estado hasta la Plaza Lerdo mientras sostienen pancartas con frases en contra del aborto.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

"Vida sí, aborto no", "No somos uno, no solos 10, Suprema Corte, cuéntanos bien", "Legal o ilegal, el aborto mata igual", repiten cientos de personas.

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, expone que los recién nacidos o no nacidos, son siempre la esperanza del país por lo que el Estado debe protegerlos.

"Creemos que el Estado debe proteger la vida en todas sus circunstancias, en todas las etapas; el aborto es una puerta falsa y por lo tanto deseamos y esperamos que haya políticas públicas que defiendan la vida, que protejan la vida, especialmente de la mujer que se encuentra muchas veces vulnerable, y que es agredida con todo tipo de expresiones".

Señala que se necesita de un país que viva en paz, que ame y proteja la vida, además destacó que participan porque que la iglesia la integran todos, por lo que las políticas de muerte afectan principalmente a la mujer, y por ello, seguirán en su defensa.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

"Estas reformas que se han hecho en el estado de Veracruz y las disposiciones que ha tomado la Suprema Corte no resuelven en nada los grandes problemas de la mujer como son el tema de la violencia, las agresiones, el feminicidio, crea incluso más víctimas está situación".