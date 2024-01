Ley Agraria debe actualizarse a nuevos tiempos y a las mujeres: productores

Veracruz, Ver.- Para líderes de sectores campesinos la Ley Agraria promulgada en 1915 sigue siendo un tema de gran importancia para el país y el acontecer del sector primario, por lo que no puede pasarse por alto su cumplimiento e incluso hay quienes consideran que debe de actualizarse para adecuarse a los nuevos tiempos.

El presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz, Pedro Alejandro Díaz Hartz, señala que el 6 de enero, que es la fecha de su promulgación, no debe pasarse desapercibido y debe servir a las autoridades para recordar su cumplimiento.

Sin embargo, el líder de los productores de arroz también afirma que podría ser momento para voltear a ver las condiciones de dicha Ley para realizar las adecuaciones que se necesitan conforme a los nuevos tiempos.

Por ejemplo, reconoció que actualmente las mujeres juegan un papel protagónico en el campo, pues aunque siempre estuvieron involucradas en el pasado no se les concedió reconocimientos jurídico; por eso, indica que el tema de género es algo que ahora debe considerarse.

Del mismo modo, indica que los precios y manejo económico de las políticas públicas es otro factor que incide y debe adecuarse a la globalización del mercado.

Reconocen que actualmente las mujeres juegan un papel protagónico en el campo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"La realidad de las cosas es que si tenemos que modificar algunas cosas viendo por la equidad de género y por otra parte el tema de precios y el manejo económico nacional para estos tiempos", señala.

Por otra parte, el presidente de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz del Estado de Veracruz, José Ángel Contreras Carrera, coincide en la importancia de la Ley Agraria en el acontecer del sector campesino.

En entrevista, destaca que se trata de uno de los logros más importantes del sector agrario en la Revolución Mexicana, que históricamente fue la etapa en la que se luchó por los derechos de los grupos oprimidos.

Los precios y manejo económico de políticas públicas deben adecuarse a la globalización del mercado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Desde su punto de vista, no se requiere que dicha Ley sea actualizada o reformada para adecuarla a tiempos actuales, pues considera que el Ejido sigue siendo el modelo de organización vigente.

Sin embargo, considera que es urgente que las autoridades estatales y federales hagan cumplir la Ley Agraria, así como la construcción en general, para dar certeza a los campesinos y todos los sectores.

En particular para el campo, afirma que desde hace varias administraciones se trata de una industria abandonada, pero que el actual gobierno ha descuidado. Por lo anterior, señala que la Ley Agraria y su aniversario el 6 de enero debe considerarse una fecha para echar la vista al campo.

"No creo que nuestro problema sea de Leyes, en México tenemos Leyes muy buenas, es un tema de la política pública del Ejecutivo que no ha priorizado el tema económico productivo, que no le ha invertido", señala.