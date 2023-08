Madres de familia opinaron sobre nuevos libros de texto de la SEP

Madres de familia señalaron que se debe esperar a que sus hijos tengan los libros de texto a la mano para determinar si son aptos o no para su educación.

Ante la polémica que se ha generado por la emisión de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los tutores consideraron que mientras no se tenga el material y no se realice una reunión con los profesores sobre la información que se brindará a sus hijos no se puede especular.

Destacaron que es importante conocer a fondo los libros y saber si serán los únicos materiales didácticos que utilizarán los profesores o si se basarán en algunas otras herramientas para presentar los contenidos.

¿Por qué se deben ver a detalle los libros?

Miriam Aguas, madre de una alumna de sexto grado, mencionó que aunque la información que circula en redes sí causa un poco de preocupación es necesario que se reciban los libros para poder analizar su contenido. "Debemos ver a detalle toda la información que traen los libros, los temas que se presentan y la manera en que se tratan para determinar si restringimos algo o no", dijo.

Alfredo Navarrete, papá de dos menores de quinto grado, manifestó que la educación ha ido evolucionando conforme a las necesidades sociales, pero siempre generan temor en los padres de familia. "Nosotros como padres tenemos la obligación de brindar a nuestros hijos herramientas más allá de lo que se les enseña o se les muestra en la escuela, por eso es mejor esperar a que las clases empiecen y tomar la decisión sobre lo que queremos que nuestros hijos aprendan", expresó.

¿Por qué los libros generan polémicas?

Laura López González, madre de menor en segundo grado, refirió que desde siempre los libros de texto han generado polémica previo a su entrega, ya que algunos comentarios se basan en la especulación.

"Creo que ahora el problema radica en la incapacidad del gobierno para reconocer que pueden o no tener errores y en la negativa a rectificarlos. Hay escuelas en donde piden libros adicionales ante la deficiencias de los que entrega el gobierno y eso sólo encarece la educación", expuso.

Carolina Limón, madre de un alumno en cuarto grado y una alumna en sexto grado, refirió que es necesario esperar para analizar los materiales, a fin de saber si se tienen que comprar materiales extra para complementar la educación de los alumnos.

"Desafortunadamente no todos los padres tienen las mismas condiciones económicas para comprar materiales, a veces los profesores piden que se adquieran, pero no se puede, entonces es necesario que se tengan presentes todas las oportunidades para el desarrollo educativo de los menores", dijo.

¿Sabrán los maestros actuar?

Miranda Moreno, madre de un menor de tercer grado, consideró que la mayoría de los profesores están comprometidos con sus alumnos y siempre han hecho un esfuerzo adicional para complementar o buscar más opciones y complementar los contenidos.

"Los profesores siempre están comprometidos con su trabajo, lo que vamos a esperar es tener los libros en mano para analizarlos y tener una reunión con los profesores para saber qué se podrá retomar y qué acciones se deberán modificar", comentó.