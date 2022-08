Realizan 2 eventos de Morena en Minatitlán en diferentes sedes; ¿hay división?

En eventos separados, pero realizados a la misma hora se llevaron a cabo los informes de resultados de los diputados federales de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Rosalba Valencia Cruz, en Minatitlán. En este municipio del sur de la entidad se desarrollaron las actividades públicas en las que participaron tanto militantes de Morena como servidores públicos.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna fue apoyado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien viajó desde la Ciudad de México para dicho evento.

Mientras que la legisladora recibió el aval del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, así como de servidores públicos, alcaldes y diputados locales.

El hecho de que se hubieran realizado dos informes fue considerado como un acto de división al interior del partido político, mismo que se encuentra en proceso de renovación estatal.

Al respecto, el presidente nacional aseguró que Morena es plural y no le pertenece a nadie, por lo que se debe actuar de manera coordinada y organizada. En conferencia de prensa, la cual otorgó en compañía del legislador Sergio Gutiérrez, afirmó que las peleas que no llevan a nada no valen la pena.

"Todos somos morenas, no debemos dividirnos, yo creo que hay que coordinarnos mejor para que no haya eventos al mismo día y a la misma hora, mejor hay que ir todas y todos, no vale la pena tener peleas que no llevan a nada cuando somos participes de una lucha que está dando el presidente por cambiar y transformar nuestro país", expuso.

Asimismo, recalcó la importancia que tiene mantener un partido fuerte, unido y con mucha madurez, "hay que respetarnos todos, Morena es plural, Morena no le pertenece a nadie, hay gente para todo, se debe mantener la organización y estar en unidad".