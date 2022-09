Llama Secretaría de Turismo a veracruzanos enfocarse en “lo positivo” de la entidad

El secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, afirmó que los veracruzanos y la dependencia a su cargo se deben enfocar “en lo positivo” que tiene el estado para seguir atrayendo más turismo y beneficios para el estado.

En entrevista tras la conferencia de la "Cumbre Olmeca", al ser cuestionado sobre el enfrentamiento armado de ayer en Orizaba, expuso que, si no se siguiera hablando bien de Veracruz, sí habría un impacto negativo en la llegada de turistas, pero que no está ocurriendo así.

“Desde el área que a mí me corresponde trabajar a favor del Turismo, si no seguimos hablando en positivo del turismo, impactaría, pero nosotros seguiremos trabajando a favor de lo positivo, del turismo, de la acción inmediata y concreta que tomaron las fuerzas de seguridad y el gobierno del estado porque la detención fue en concreto, se logró una detención no como antes que no los encontraban nunca”.

El funcionario estatal señaló que con acciones como la Cumbre Olmeca se diversifican los segmentos turísticos, en este caso cultural y académico por lo que la población no puede enfocarse en los hechos violentos.

“Yo creo que no podemos enfocarnos en esa situación, yo creo que no tenemos que enfocar en lo positivo, yo creo que es una situación que resolvió ayer las fuerzas de seguridad y así como hemos tenido eventos masivos como el Costa Esmeralda Fest con más de 50 mil personas, el Salsa Fest con 350 mil personas y no tuvimos ningún foco rojo, saldo blanco, así es lo que la Secretaría de Turismo nos enfocamos”.

A dependencia le corresponde hablar bien del estado: Iván Martínez

Reiteró que a la dependencia que encabeza le corresponde hablar bien del estado para que la derrama económica siga permeando.

Sobre lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por lo ocurrido en el además pueblo mágico, coincidió en que algunas personas hacen demasiado hincapié en las cuestiones negativas, pero lo que le corresponde a Sectur es hablar siempre en positivo.

El secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, afirmó que los veracruzanos y la dependencia a su cargo se deben enfocar “en lo positivo” | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Porque hay más cosas buenas que cosas malas y en el sentido que nosotros tenemos que hablar, en lo que a mí me compete de manera respetuosa es siempre en lo positivo. Yo creo que el presidente siempre tiene un análisis muy profundo en cada una de sus declaraciones y el tema es entender de fondo qué es lo que quiere decir, cuando alguien quiere hacer hincapié en lo negativo eso es lo que puede ser delicado”.